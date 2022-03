Željko Šašić otvoreno o odnosu sa ćerkom Sofijom: Svako plaća cenu svojih odluka, neka joj je srećan put

Željko Šašić - istina o odnosu sa ćerkom Sofijom

Privatan život Željka Šašića poslednjih godina intrigira javnost kao nikada pre. U velikoj ispovesti poznati pevač otkrio je kako je njegova popularnost uticala na odrastanje ćerke koju je dobio u braku sa Sonjom Vuksanović, ali i kakav odnos danas ima sa Sofijom.

Hellomagazin

- Moja ćerka je dete koje je odrastalo u sredini gde je bilo neminovno da bude na medijskom piku. Da se nisam razveo, ona ne bi bila u toj situaciji – priznao je i dodao:

- Nisam znao kako da se borim protiv toga. Ona se danas bavi poslom koji je vezan za medije i ako može to da kontroliše, neka joj je srećan put. Kada joj se desi neki skandal, mene ne pita za savet, verovatno pita neke druge. Tešim sebe da svako plaća cenu svojih odluka. Naš odnos je danas jako čudan i to mi smeta jer se ne razumemo. Mislim da me ćerka nije doživela kao roditelja i kao nekoga ko brine. Bio sam i ja u tim godinama, ali neću dozvoliti sebi da ne budem tata jer šta ću onda biti – zaključio je on za Alo!.

