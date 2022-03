Bojana Stamenov za novi HELLO! otkriva kako je smršala 72 kilograma: Nisam operisala želudac, doktori mogu da potvrde

Bojana Stamenov za novi HELLO! otkriva kako je promenila život iz korena

U revijalnom delu izbora za našeg predstavnika na „Pesmi Evrovizije“ videli smo “novu“ Bojanu Stamenov. Bez preterivanja se može reći da je samo podsećala na onu koja je pre sedam godina branila boje Srbije na ovom takmičenju. Deli ih veliki broj izgubljenih kilograma, a iza tog podviga stoji mnogo uspona, padova, malodušnosti, entuzijazma, energije, znoja, odricanja... Mogli bismo dugo da nabrajamo, tek poenta priče staje u konstataciju da je od februara prošle godine do danas izgubila 72 kilograma. Kada smo je upitali šta je ovog puta bilo drugačije pa nije posustala na pola puta, kao što se ranije dešavalo, odgovorila je da se desilo više stvari u isto vreme, a onda je krenula priča...

‒ Estetski nisam imala problem, jer da jesam, ne bih krenula ovim profesionalnim putem. Volim scenu, pažnju, aplauze i, na kraju krajeva, svoj posao umem da radim. Međutim, pre nekoliko godina sebi sam postala veoma teška. To je kao kada vas neko jako nervira, pa prestanete da se s njim družite. Tako sam ja u nekom trenutku prestala da se “družim” sa sobom, što je rezultiralo ozbiljnim dodatkom kilograma. Zapostavila sam telo, samim tim se i psiha prepustila, a onda se desila korona. Ne znam kada sam tačno počela da se osećam kao stranac u sopstvenom telu. U maju i junu 2020. krenula su anksiozna stanja, pa agresija... Posle nekog vremena primetila sam da vidim mutno, izmerila sam šećer, a trakica je pokazala 27,7.

Proteklih dana, uz divljenje što je uspela da toliko smrša, moglo se čuti i da je pevačica sigurno smanjila želudac, ali da to krije jer je nemoguće postići takvu transformaciju bez pomoći hirurgije.

‒ Moji doktori iz Kliničkog centra mogu da odgovore jer su mi tamo dokumenti. Valjda ljudi ne misle da sam išla kod nekog nadrilekara. (smeh)

Žene, kad izgube i deset puta manje kilograma nego Bojana, odluče da sebe nagrade novom odećom. Ona još nije krenula u takvu akciju, ali nikada neće zaboraviti prednovogodišnji odlazak u tržni centar.

‒ Dok je moja mama tražila ono što je zamislila, videla sam jaknu i poželela da je probam. To pričam zato što već 15 godina nisam imala ni jaknu ni kaput jer nisam mogla da ih nađem u mojoj veličini. Zimi sam se oblačila slojevito, vuneni prsluk preko vunenog prsluka, pa preko svega veliki šal, ali to nije bilo dovoljno. Stalno mi je bilo hladno, pa sam često bila bolesna. Kad sam tog dana uspela da zakopčam jaknu koju sam probala, nasred radnje sam počela da plačem i da zovem mamu da dođe da me vidi. Ne mogu da opišem kako sam se osećala kada sam se kući vratila sa tom jaknom.

