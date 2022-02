Iznenadni kraj: Sin Duleta Savića razveo se posle 12 godina braka

Sin Duleta Savića Uroš i njegova supruruga Tijana odlučili su da se raziđu posle 12 godina braka.

Kako prenose domaći mediji, par se sporazumno razveo pre tri meseca, ali su ostali u korektnim odnosim, pa će, kao i dosad, zajedno brinuti o ćerki Leni.

Budući da sin Duleta Savića ne voli da se eksponira, on se ni ovim povodom nije oglašavao, dok je, s druge strane, Tijana kratko poručila da svoj privatni život ne želi da komentariše.

Uroš i Tijana venčali su se 28. avgusta 2011. godine. Ubrzo su postali roditelji ćerke Lene koja je već sa tri godine postala zvezda društvenih mreža. Klipovi plavokose devojčice za kratko vreme osvojili su Instagram, a Tijana je jednom prilikom otkrila da Lenu prepoznaju gde god se pojavi.

– Snimanje Leninih klipova počelo je potpuno spontano. Kao svakoj mami, meni je moje dete najslađe i bilo mi je baskrajno simpatično da je snimam i to objavljujem na Instagramu. Vidim da su ljudi oduševljeni. Gde god da se pojavimo, ona je u centru pažnje, ali čini mi se da je sve to već počelo pomalo da joj smeta. Ona je još uvek veoma mala i ne zna zbog čega privlači toliku pažnju, pa joj je sve to pomalo čudno. Nemam u planu da joj otvorim lični profil na Instagramu, sačekaću da poraste, pa neka sama odluči kako će i šta će – ispričala je svojevremeno Tijana.