Ilda Šaulić potresena zbog nepravde: Porodica će uložiti žalbu na presudu

Ilda Šaulić razočarana je odlukom suda da na tri godine i tri meseca osudi vozača koji je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Šaban Šaulić. Iako svesna da njenog oca ništa ne može da vrati, svim srcem je verovala da postoji pravda za koju se vredi boriti.

- Porodica će uložiti žalbu, učinićemo sve što možemo. Potresla me je i pogodila ovakva odluka. Tužna sam zbog svega. Bila sam jako vezana za oca, njegovim odlaskom ugasio se jedan deo mene. Ubrzo nakon tragedije sam se vratila pevanju i počela da pričam o njemu. Ni sama ne znam odakle mi snaga, imam utisak kao da je tatina energija uvek prisutna i da sam mu, radeći ovaj posao, nekako bliža. Ne umem to da objasnim. Često razmišljam o njemu, posebno na putovanjima, a boraveći nedavno u Americi, stalno sam mislila na njega dok sam se vozila avionima i bila među oblacima. Možda sad više nego ikad ranije imam potrebu da pevam i putujem. Da poslušam mamu koja kaže da treba da se odazivam svuda gde me zovu - ispričala je Ilda za magazin Gloria.

Popularna pevačica podsetila je da joj je na početku karijere otac bio najveća podrška i da su na nju gledali sa simpatijama baš zato što je ćerka Šabana Šaulića.

-Mnogi možda nisu slušali njegovu muziku, ali su znali ko je on i poštovali ga. Ljudi me sada poistovećuju sa njim. Obilazeći brojne gradove u Americi, videla sam mnoge koji su s njim radili. Imali su potrebu da me vide, da ispričaju neke fine zajedničke priče, da pokažu fotografije. Bilo je to veoma lepo i emotivno - prisetila se pevačica.