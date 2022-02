Ljubav Nede Arnerić bio je ovaj sjajni pevač, bila je ludo zaljubljena (foto)

Ljubav Nede Arnerić bio je on

O jednoj od najlepših glumica bivše Jugoslavije mnogi su maštali i potajno joj se divili, pojedini su joj otvoreno izjavljivali ljubav, a ona sama priznala je da je Arsen Dedić jedini muškarac u koga je ona bila zaljubljena, a da naposletku među njima nije bilo ništa.

Upoznala ga je kao petnaestogodišnja devojčica, kada je sa njim glumila u filmu „Višnja na Tašmajdanu“. Tada je i osvojio njeno srce.

‒ To je jedan od retkih muškaraca u koga sam se ja zaljubila, a da među nama nije bilo ništa i to samo zato što je između nas stajala njegova umetnost. Teško mi je da govorim o njemu, naročito dok slušam kapi kiše. Ne želim da budem patetična jer u razgovoru o Arsenu tome nema mesta ‒ rekla je Neda Arnerić za HELLO! 2015. godine povodom vesti o odlasku velikog umetnika.

‒ Mnogo je voleo da bude osvajan i prepuštao se veoma lako ‒ prisetila se. ‒ Kad je bio mlad, pre Gabi, u svakom gradu imao je po dve devojke, a meni se isprečila njegova umetnost i mojih 15 godina koje su bile prave dečje. Od mene je tada bio duplo stariji, što je za devojčicu velika starosna razlika, iako su takve veze danas moderne.

Velika ljubav Nede Arnerić ostala je neostvarena

Dodala je da je kod Arsena cenila što je odolevao svim izazovima.

‒ Velika je stvar što je uspeo da sačuva brak. Bio je porodičan čovek, izuzetno vezan za Gabi, sina Matiju, unuku Lu, kao i za ćerku iz prvog braka Sandru. Gabi je bila njegov životni odabir i najveća ljubav, tu nema dileme.

Sećanje na svoju mladalačku zanesenost divna Neda Arnerić završila je rečima:

‒ To je više bila neka vrsta platonske ljubavi, preko njegove umetnosti. Obožavala sam njegove albume i knjige poezije, pa više nisam umela da razlikujem ko je Arsen lično, a ko je Arsen umetnik, i samim tim u koga od njih dvojice sam bila zaljubljena. Guliver Getty Images