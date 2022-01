Vesnu Čipčić muž je ostavio posle 23 godine braka i oženio mlađu: Fotografije kao dokaz da je sreća nekada bila tu, emotivno

Bivši muž Vesne Čipčić oženio je Milicu Kralj

Prvih dana januara Milica Kralj i Aleksandar ‒ Saša Alač rekli su „da“ pred matičarem i tako krunisali svoju 12 godina dugu ljubavnu priču.

Uvažena pozorišna rediteljka, ćerka glumačkog barda Petra Kralja, i glumac Beogradskog dramskog pozorišta upoznali su se 2008. godine. Ubrzo zatim on se razveo od dotadašnje supruge Vesne Čipčić, sa kojom ima dvoje dece, Anju i Ivana.

Instagram

O toj „epizodi“ Vesna je svedočila:

‒ Najveći kolaps u mom intimnom životu je razvod braka posle 23 godine. To je nešto što je ostavilo dubok trag u meni, ali čak ni ta situacija u kojoj sam se našla, nemila i izuzetno neprijatna, nije mi slomila krila i nije me onesposobila za dalji let. Tužna sam zbog dece, žao mi je, jer sve nije moralo tako, ali bože moj, nisu moja deca jedina čiji su se roditelji razveli.

Mirko Tabašević

Bivši muž Vesne Čipčić o privatnom životu nikada nije pričao

Aleksandar Alač nikada u javnosti nije govorio ni o braku sa Vesnom Čipčić, ni o ljubavi sa Milicom Kralj. Jedini zajednički intervju dali su pre četiri godine za Gloriju, a tema je bila – kulinarstvo.

Tom prilikom je otkrio da kao rođeni Dalmatinac voli da priprema specijalitete od ribe, ali i druge slane specijalitete, dok je Milica zadužena za slatkiše.

Instagram

‒ Saša je samo jednom, kad je izgubio opkladu, a kladili smo se na finale „Lige šampiona“, pravio kolač. Bila je to neka čokoladna poslastica iz njegovog detinjstva, veoma ukusna, ali nikad više nije to ponovio. A ja se ne mešam oko pečenja i pasulja, tu je on neprikosnoven ‒ ispričala je Milica Kralj i otkrila detalj iz njihove svakodnevice.

‒ Dalmatinci, kao što se zna, posle ručka dremaju. I vole da ih uspavljuju zvuci iz kuhinje dok žena rasprema posuđe. Pošto meni nekada i nije do toga, ne vodim računa koliku buku pravim kad slažem tanjire i šerpe, pa me on opominje da budem tiša.

Instagram

„Mi smo se venčali“, napisala je Milica uz fotografiju koju je na svom nalogu na „Tviteru“ objavila 5. januara, i tako sa celim svetom podelila sreću zbog početka novog poglavlja zajedničkog života sa Aleksandrom ‒ Sašom Alačem. Twitter