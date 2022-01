Emina Jahović priznaje: Davala sam otkaz radnicima ako me popreko pogledaju, a onda me bolest promenila

Ispovest Emine Jahović šokirala javnost

Pevačica Emina Jahović pored pevanja odlučila je da pokrene i sopstveni biznis koji se pokazao kao sjajan potez. Biti uspešan u beauty svetu Emina je vrednim trudom i radom postigla, a da joj na tom putu nije bilo nimalo lako priznala je u emotivnoj ispovesti.

Instagram

Pevačica priznaje da je pandemija korona virusa naterala da se promeni i da razmisli o svojim postupcima, te da postane bolja osoba prema drugima.

- Prošle godine sam se teško izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumevanja za druge. Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego - rekla je pevačica za Informer.