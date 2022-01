Ministarka i domaćica: Zorana Mihajlović Božić proslavlja nikad srećnija, ova dama je njena desna ruka (foto)

Zorana Mihajlović Božić obožava

Ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović Badnji dan i Božić provodi porodično kod kuće.

- Nekada smo svi zajedno išli i do crkve, ali sada ređe. Za Božić mi mama mnogo pomaže jer ja ne bih sve mogla sama, a i nekako nije isto kada mama napravi supu ili neki svoj specijalitet, to je uvek posebno. Ona takođe pravi i česnicu, dok se ja više angažujem oko ručka, pa nas dve zajedno spremamo sve od pita, preko mesa do slatkog.

Ove godine Zorana Mihajlović u svom domu ugostiće drage ljude.

- Uvek zovemo i prijatelje za Božić, pa će i ove godine godine porodica i prijatelji biti kod nas na božićnom ručku. Uopšte, mislim da su to najdivniji odnosi da prijateljima - rekla je za Kurir presrećna ministarka Zorana Mihajlović

