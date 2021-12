Dragan Bjelogrlić otvorio dušu: Iskrena ispovest o hapšenju i suzama koje su lile niz njegovo lice

Ispovest Dragana Bjelogrlića o hapšenju i fimu Toma

Godinu koju ostavljamo za nama, obeležio je neverovatan uspeh Dragana Bjelogrlića sa filmom "Toma" ali i medijska hajka koja se protiv njega vodila nakon hapšenja.

Gostujući u emisiji kod Ivana Ivanovića Bjelogrlić je otkrio kako je izgledalo stvaranje popularnog filma ali i da mu je ova godina na privatnom planu bila veoma stresna jer je njegova porodica bila na medijskom udaru.

ATA Images

Bjela je podelio do sada nepoznate detalje sa snjimanja i istakao da se sve vreme stvaranja filma, pitao kako bi Toma reagovao na scene, a priznao je i da je tokom čitavog procesa rada imao utisak da je legendarni Toma kraj njega.

- Ovaj film je imao mnogo izazova i prepreka koje su nam se činile da nikada nećemo savladati, često smo Željko i ja kada smo videli da ne ide umeli da kažemo: "Ne da Toma", a bilo je i onih gde smo osetili da je on uz nas, da nas podržava. Naime, scene u Sarajevu snimali smo u doba najveće korone, zabrana je bila da se na jednom mestu okuplja više od 15 ljudi i bilo je potrebno da pronađemo lokaciju na kojoj ćemo to moći da izvedemo Tražili smo, tražili i sasvim iznenada naišli na jednu ulicu koja se zamislite zove Ulica Tome Zdravkovića.

Ispovest Dragana Bjelogrlića – Nezapamćene ovacije smo dobili, a svega 24 sata kasnije ja sam bio u zatvoru

- Premijeru smo održali tamo na festivalu, zatim i u Nišu, nezapamćene ovacije smo dobili, a svega 24 sata kasnije ja sam bio u zatvoru. I tu sam se setio Tome, pomislio sam da me gleda i kaže: "E pa ne možeš da praviš film o meni, a da se dobro ne zaprljaš." Pogledao sam u nebo tada i rekao: "Dobro Tomo, razumeo sam sve". (smeh)

Bjela tvrdi da je film vodila emocija, ne on, te da je često i sam plakao dok su na njemu radili. Najviše suza isplakao je tokom snimanja poslednje scene i pesme "Što te nema".

Boško Karanović

- Mnogo sam plakao tada, inače sam postao plačljivac u poslednje vreme. To ide valjda s kilometražom - izjavio je.

Dok mu je s jedne strane godina za nama na poslovnom planu donela radost, sa druge strane, medijski napadi njegove porodice su ga jako pogodili.

- Terali su me iz zemlje iz skupštine. Svi ti napadi su me u početku zbunili, bio sam i povređen. Pitao sam se: "Zašto sada da me toliko blate, zašto mi diraju porodicu?" Kada sam povodom nesreće sina organizovao konferenciju za štampu bio sam vrlo tužan, a onda sam shvatio da sam deo sistema koji tako funkcioniše. Sada sam pomalo zabrinut kada me par dana nema po tabloidima. Šalu na stranu, nije to jednostavno, ali da izdržim pomogla mi je snaga koje nisam bio svestan. Ako su mislili da me uplaše nisu uspeli samo su me još više osnažili - rekao je Bjelogrlić.