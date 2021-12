Danica Maksimović otvoreno o borbi s alkoholom: Bila sam na ivici provalije, dnevno sam pila litar i po votke

Danica Maksimović progovorila o najvećem poroku

Glumica Danica Maksimović decenijama osvaja publiku talentom i harizmom, a gde god se pojavi zrači pozitivnom energijom, pa bi malo ko pomislio da se u jednom periodu života borila sa ozbiljnim porokom.

U iskrenoj ispovesti u emisiji „Sve u svemu“, na televiziji Prva, slavna glumica otkrila je da pobedu nad alkoholizmom smatra najvećim uspehom u životu.

‒ Najveća pobeda je to što sam pobedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar, prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a to je, retko ko to uspe, u bilo kom poroku – pobedonosno je ispričala Danica i otkrila koliko je borba trajala.

‒ Negde oko osam meseci kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana, i sve je prošlo u redu. Htela sam samo da radim, da to prođe uz rad. Ništa ja to ustanove, to ništa, da se nešto polivam. Znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Brzo sam se izborila i evo trideset godina sam svoj na svome, na suvo.

Govoreći o alkoholizmu Danica se prisetila nekih ne baš lepih uspomena.

‒ Bila sam sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš, za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo treba malo da se pređe crta. E sad, kad si na ivici provalije, onda se osvestiš. Bila je litra i po votke dnevno. Ozbiljno, sa orkestrom ulazim u „Stupicu“, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije, i onda shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter ‒ završava glumica.