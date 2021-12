Gubitak bebe načisto ih je dotukao: Milić i Suzana Vukašinović obeležavaju deceniju braka, o njihovoj svadbi dugo se pričalo (foto)

Milić i Suzana Vukašinović u srećnom su braku godinama

Pre tačno deset godina „doktor za rokenrol“ Milić Vukašinović, u opštini Zvezdara, u prisustvu užeg kruga porodice i prijatelja, venčao se sa 24 godine mlađom izabranicom Suzanom Vučić.

Poznati roker u to vreme imao je 61 godinu i iza sebe veoma buran životni put, ali u jedno je bio siguran. „Ovo je poslednji put da se ženim“, tvrdio je.

Privatna Arhiva

‒ Suzanu, koju zovem Su, upoznao sam na „Fejsbuku“. Desila nam se velika ljubav, koja podrazumeva kompatibilnost naših priroda i intelektualnu izjednačenost. Ona je presudna. Su me je osvojila ženstvenošću, lepršavošću duha i energijom. Već posle nekoliko razgovora shvatio sam da sam doživeo ljubav veću od svega. Budući da je takva, trajaće koliko i sam život ‒ govorio je Milić Vukašinović za magazin HELLO! ubrzo posle venčanja. Privatna Arhiva

Milić i Suzana Vukašinović nisu želeli veliku svadbu

Zajednički život započeli su u iznajmljenom stanu u Beogradu, odakle se Suzana preselila iz Smedereva i tako, kako je istakao sveže oženjeni Milić, prošlost ostavila iza sebe.

‒ Svadbu smo shvatili samo kao administrativnu neminovnost, da bi Suzana mogla da uzme moje prezime i kao Suzana Vukašinović izvadi nove dokumente.

Za kumove i najbliže prijatelje priredili su malu zakusku kod kuće. Suzana je sve sama napravila, kao i svadbenu tortu koju je ukrasila sa dva bela labuda i natpisom „Srećno venčanje“.

Privatna Arhiva

Život Milića Vukašinovića obeležili su brojni skandali, a u to vreme osim o venčanju mediji su ga pominjali i zbog loših odnosa sa bivšom partnerkom Ninom Rajković, koju je ostavio posle 13 godina veze.

‒ Izbacila me je iz stana u kome smo živeli, zaključala se i nije htela da me pusti ni da se presvučem i uzmem neseser sa priborom za ličnu higijenu. Ružni su i njeni napadi na mene u javnosti u kojima me je predstavila na najgori način, ali i to nešto govori o njoj, jer je sa mnom provela tolike godine. Posle razlaza sa Ninom zarekao sam se da više neću ulaziti u ozbiljne veze, ali Suzanina neodoljiva ženstvenost učinila je svoje.

Privatna Arhiva

Na pitanje gde će otputovati na medeni mesec muzičar je odgovorio:

‒ Nema potrebe da idemo bilo gde jer nama se medeni život već odvija. Mi smo u našem stanu na „rajskim ostrvima“. Privatna Arhiva