Ova greška ga je umalo skupo koštala: Miliću Vukašinoviću su mogli da amputiraju nogu

Zdravlje Milića Vukašinovića bilo je ugroženo



Milić Vukašinović hitno je operisan na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju u Beogradu, kada su mu na ultrazvuku leve noge videli aneurizmu. Roker se sada oporavlja, a njegova supruga Snežana otkrila je da je operacija bila toliko rizična, da je Milić mogao da ostane bez noge. Ata Images

„Trpeo je jake bolove i mislio je da će proći samo od sebe. Ja sam insistirala da uradi kolor dopler, što je i uradio i tada mu je ustanovljena aneurizma koja je mogla da ekplodira svakog trenutka. Da se to desilo, znate kakav bi to ishod bio. Leva noga ga je bolela do kolena prema članku“, objasnila je Snežana za „Kurir“ i dodala:

„Rešio je sam da se leči, kao većina ljudi na Balkanu, što je loše za bilo koga. Ja sam bila izričita da mora da ide kod lekara. Da nisam sve zakazala, on nikad ne bi ni otišao. Kao dete kad odvedete. Bila sam jako zabrinuta za situaciju koja se odigravala sa njim.“

„Operisan je prekjuče i bilo je jako riskantno. Operacija je bila složena i pretila mu je opasnost da mu amputiraju ongu. Bila sam van sebe. Možete misliti kako bi se on osećao da ostane bez noge. Operacija je trajala četiri sata. Bio je u šok-sobi i na respiratoru“, ispričala je rokerova supruga.

Na kraju je istakla da muzičar sada mora da se odrekne jednog poroka ukoliko želi da poživi duže.

„Sad imamo drugi problem – mora da ostavi cigarete ako hoće da živi i da poživi. Sada ja radim sa doktorima na tome da on ne sme da ustaje da bi išao da puši“, zaključila je Suzana Vukašinović.

