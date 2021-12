Katarina Radivojević za HELLO! prvi put o sukobu sa Gagom Antonijevićem: Nekada mi je bio prijatelj, bar sam tako tada mislila

Katarina Radivojević za HELLO! iskreno o svemu što je obeležilo njen život u proteklim mesecima, od zdravstvenih problema do incidenta u kome se igrom slučaja našla

“Fantastično”, “divno”, “serija kakvu smo dugo čekali”... Ovo su samo neki od komplimenata koji su se mogli pročitati na društvenim mrežama u subotu, 4. decembra, neposredno posle emitovanja prve epizode serije “Nečista krv – greh predaka”. Odlično napisan scenario, verno dočarana atmosfera južne Srbije sredinom 19. veka, a pre svega izvanredna glumačka podela, prikovali su gledaoce za male ekrane. Velikom interesovanju su, bez sumnje, doprineli i utisci gledalaca koji su krajem leta istoimeni film pogledali u bioskopima. Iako je od tada prošlo skoro šest meseci, ne možemo zanemariti incident koji se desio na „Filmskim susretima“ u Nišu, kada su se Dragan Bjelogrlić i Predrag Antonijević fizički sukobili, a tabloidi preneli da je Katarina Radivojević “huškala” kolegu da se obračuna sa rediteljem. Veliki uspeh filma, pa i same Katarine, koja je za ulogu Cone, žene koja hrabro prkosi životu u konzervativnom društvu, dobila pregršt komplimenata, ali i zvanična priznanja, ostao je u drugom planu. Nakratko, jer kvalitet uvek nađe način da se pokaže u pravom svetlu. O svemu što je obeležilo njen život u proteklom periodu lepa glumica priča prvi put, iskreno i otvoreno.

Da u glumačkom svetu nije sve bajno i sjajno kao što izgleda, dokaz su fotografije koje prate ovaj intervju. Iako Katarina na njima blista, činjenica je da je na slikanje došla pravo iz bolnice, posle primljene infuzije. Nije želela da otkazuje dogovor, već je stisnula zube i profesionalno sve odradila.

Mirko Tabašević

‒ Mesecima sam se mučila sa urinarnim infekcijama misleći da sam preosetljiva. Niko mi nije rekao da proverim bubreg, dok nisam dobila napad i shvatila da imam kamen od četiri milimetra koji sam, srećom, izbacila. Ovo ne govorim da bi me sažaljevali, već s nadom da moj savet nekome može koristiti. Osluškujte svoj organizam i stanite kad vidite da dalje ne možete. Vodite računa o zdravlju i znajte da bol u leđima može biti jedan od simptoma oboljenja bubrega.

Šta je presudilo da prihvatite ulogu Cone, sestre Hadži Trifuna?

‒ Ništa posebno, odmah sam rekla “da”. (smeh)

Vaše koleginice često kažu da ne beže od scena nagosti ukoliko za njih postoji opravdanje u radnji ili liku. Opet, svesni ste i sami da će javnost na te kadrove gledati i iz nekog drugog ugla, nevezano od konteksta.

‒ Nisam imala nikakav problem sa Coninom golotinjom zato što je ona doprinosila raskalašnosti i slobodi koju nosi u svom biću. S druge strane, nemam problem sa svojim telom. Štaviše, ja sam reditelju predložila scene plesa. Svesna sam i kako u našem tabloidnom društvu željnom senzacionalizma to može da odjekne ali, narodski rečeno, baš me briga. Mnogo sam bitaka pregurala, pa ću i ovu golotinju. HELLO!

Katarina Radivojević za HELLO! - Danima sam trpela medijsko zlostavljanje

“Nečista krv” vam je donela divnu ulogu, pregršt komplimenata od kolega i gledalaca. Da li je incident koji se letos desio u Nišu bacio senku na taj veliki uspeh?

‒ Naravno da jeste. Znate, mene je u medijima napao moj bivši prijatelj, i to u trenutku moje velike premijere. Ovakvu filmsku ulogu nisam imala 12 godina. Napao je jednu ženu, nezaštićenu. To dovoljno govori i o našem društvu koje je tako nešto dozvolilo. Govori i o odnosu prema ženama, generalno. Danima sam trpela medijsko zlostavljanje, a uveče sam slomljena od svega izlazila da se poklonim pred publikom u Čačku, Vranju, Banjaluci. Ne bih da budem patetična, ali neistine bole kao žive rane.

Kako se uopšte vaše ime našlo u vesti o sukobu Dragana Bjelogrlića i Predraga ‒ Gage Antonijevića?

‒ Sudski proces je u toku i po savetu advokata ne smem da iznosim detalje, izvinite. Moja jedina “greška” je što sam bila u isto vreme na istom mestu.

Mirko Tabašević

Jedan od tekstova koji se tiču tog incidenta nosi naslov “Konačno otkriveno zbog čega Katarina Radivojević ne podnosi Gagu Antonijevića”. Istovremeno, reditelj je tvrdio da je sa vama prekinuo saradnju jer niste bili korektni...

‒ Zna on dobro zašto me više nije bilo u “Ubicama”, pa i cela ekipa sa kojom sam sarađivala, kao što dobro zna zašto se desio incident u Nišu. Ali, sigurno nije bio zbog mene i mog “huškanja”. Antonijevićevu porodicu poznajem i poštujem. Njegova pokojna sestra Ketrin bila je dugogodišnja prijateljica i meni i mojoj rođenoj sestri. I on mi je nekada bio prijatelj, bar sam tako tada mislila. Zbog svega toga nikada ne bih izgovorila one neistine koje mi je pripisao. To i nije moj rečnik. Na kraju krajeva, na snimku se jasno vide moji pokušaji da ih razdvojim.

Kada smo se, pre dve godine, u razgovoru za HELLO! dotakli vašeg “neobuzdanog temperamenta”, rekli ste: “Kada me neko dira, umem da se branim. Sad sam dama u godinama, ne priliči mi da se sama obračunavam. Kulturno reagujem, preko advokata.” Koliko puta ste ove godine morali da kontakirate sa advokatom?

‒ Nekoliko. I sve su napadi od strane muškaraca....

Nastavak ekskluzivnog intervjua sa Katarinom Radivojević pronađite u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka, 10. decembra

HELLO!