Miloš Timotijević bio je vrhunski sportista, za HELLO! priznaje: Moja psiha to ne bi mogla da podnese

Dugo već Miloš Timotijević ide iz uloge u ulogu, često radeći po nekoliko istovremeno. U martu je, u Bitef teatru premijerno izveo predstavu “Seks, umetnost, komunizam”, već sledećeg meseca je prvi put odigrao “64” u Ateljeu 212, gde možemo da ga vidimo i u “Režimu ljubavi”, potom je snimio nastavak serije “Močvara”, polovinu serijala “Što se bore misli moje”, a sa Tamarom Krcunović redovno nastupa u “Scenama iz bračnog života”. Trenutno je, ipak, najaktuelnija druga sezona serije “Besa”. Prva je imala podnaslov “Šta bi sve učinio da sačuvaš svoju porodicu”, dok tema nove glasi “Porodica je sve”. Bazira se na sukobu generacija, odnosno tradicionalnog i modernog, a na pitanje u kojoj meri ga primećuje u svakodnevnom životu popularni glumac kaže:

‒ Na Balkanu je taj sukob konstanta. Mladi su buntovni, dok bi oni malo stariji da sačuvaju ono što imaju. Moj problem je što sa 46 godina mogu da nađem opravdanje i za jedne i za druge, ali sam uvek na strani onih koji žele da menjaju stvari.

Prošle godine ste rekli: “Kad se pogledam u ogledalo, ne vidim ni uspešnog, ni poznatog, ne vidim ni bogzna koliko jakog čoveka. Vidim samo da vreme prebrzo teče i to me dosta plaši.”

‒ Kao da sam juče počeo da se bavim ovim poslom, a prošlo je dve i po decenije. Vreme zaista brzo prolazi. Pjer Paolo Pazolini, čiji lik igram u predstavi “Seks, umetnost, komunizam”, kaže: “Ono zbog čega delujem užurbano je puka lakomost”. Želim da što više ostavim iza sebe pre nego što završim priču.

Daleko ste od godina koje su razlog za žurbu.

‒ Da, ali imam telo četrdesetšestogodišnjeg sportiste, a ne glumca. Zbog toga je, s jedne strane, mnogo “potrošenije”, a, sa druge, sam u zavidnoj kondiciji. Već osećam danak brojnih povreda i vremena kad sam se bavio sportom.

Kojim ste se sve sportovima bavili?

‒ Dugo tenisom, potom aikidom, od tridesete do četrdeset četvrte bio sam u teretani, a onda sam napravio pauzu. Uskoro ću se vratiti treninzima jer posao to zahteva.

Kada gledate „Vimbldon“ ili „Rolan Garos“, pomislite li: „Miloše, što nisi ostao u tenisu”?

‒ Ne, veoma sam zadovoljan što nisam postao sportista, jer moja psiha to ne bi mogla da podnese. Ne volim rutinu i konstantnost, zbog čega ne bih mogao da radim posao od devet do pet.

Vraćamo se na ono vaše “u ogledalu ne vidim ni uspešnog, ni poznatog”, a svi će se složiti da ste i jedno i drugo.

‒ Ako počnete da sebe doživljavate kao uspešnog, to može samo da vam smeta. Uvek imam osećaj da sam na početku karijere, a verujem da ću tako misliti do kraja života i da me baš to pokreće.

Da li je u pitanju skromnost ili “ne dam sebi da poletim”?

‒ Pre bi se moglo reći “ne dam sebi da poletim”. Dok sam s obe noge na zemlji realnost mogu da percipiram na najbolji način. Do tridesete sam bukvalno leteo, pa zastao, i znam kako to izgleda.

Kada kažete “Imam svoj mali svet u kome živim: deo sam sveta glume, ali nekako i nisam”, jasno je na koji način jeste, ali ne i “kako niste”?

‒ Ne insistiram na tome da sam glumac. Ja sam samo normalan građanin koji plaća porez, trudi se da menja svet nabolje i da pomaže ljudima koliko god je to u njegovoj moći. Umetnik bi, sam po sebi, trebalo da bude nosilac novih vizija. To je neka moja misija, a vidim da veliki broj glumaca razmišlja drugačije. Ne znam da li se nečega plaše ili su, jednostavno, nezainteresovani. S druge strane, nikada ne možete nekoga da kritikujete, jer ne znate kakav je njegov život, da li ima neke porodične probleme… Nikada ni o kome ne možete paušalno da sudite.

Nema teme o kojoj ne govorite osim privatnog života.

‒ Zato se i zove privatan život. On nikoga ne zanima.

