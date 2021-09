Fotograf Jadran Lazić uslikao je skoro sve svetske zvezde, za HELLO! otkriva: Nju nisam uspeo, jednostavno nije htela

Čuveni hrvatski fotograf Jadran Lazić, ispred čijeg su objektiva pozirale brojne svetske zvezde, vodi nas kroz pola veka uzbudljive​ karijere

Pol Njumen, Rakel Velč, Robert de Niro, Entoni Kvin, Dejvid Bouvi, Džodi Foster, Marlon Brando, Sofija Loren, Kirk Daglas, Majkl Daglas, Pol Makartni, Pele, Orson Vels, Džejn Birkin, Elizabet Tejlor, Grejs Džouns, Ričard Gir, Džoni Dep... Ovo su samo neke od brojnih zvezda koja su se našle ispred objektiva Jadrana Lazića. Sa jednim od najboljih svetskih selebriti fotografa, koji od 1987. godine živi u Los Anđelesu, sreli smo se u beogradskoj galeriji „ARTE“, na promociji njegove monografije “Jadran Lazić: 50 godina fotografije”.

Tom prilikom otvorena je izložba u okviru koje će posetioci do 2. oktobra moći da pogledaju neke od njegovih najpoznatijih radova. Među njima je već legendarni portret britanske glumice Šarlote Rempling, koja mu je pozirala u jednom hotelu u Parizu. Ta fotografija otvorila mu je vrata agencije „Sipa Press“ i postala “odskočna daska” za dalji put.

Jadran Lazić

Jadran Lazić rođen je u Splitu 1972. godine. Reportersku karijeru započeo je u rodnom gradu, gde je, priznaje, napravio svoju najdražu fotografiju.

‒ Bio sam i ostao veliki ljubitelj “Hajduka”, a fotografija na kojoj je ekipa koja je 1973 / 74. osvojila Prvenstvo i Kup ima posebno mesto u mom srcu.

Jadran Lazić

Fotograf Jadran Lazić uspeo je da za portret slavnog glumca zaradi čak 25.000 dolara

U njegovom bogatom opusu mogu se naći paparaco-snimci nastali na crvenom tepihu prestižnih filmskih festivala, prizori iračko-iranskih ratnih sukoba, ali i studijske fotografije snimljene u Holivudu.

‒ Najviše novca zaradio sam od fotografija sa sahrane ruskog političara Leonida Brežnjeva, ali najvrednija slika je portret Dejvida Bouvija koji je u Americi prodat za 25.000 dolara ‒ otkriva nam. Ističe da je bilo teško napraviti selekciju od “samo” sedamdeset fotografija, ali je legendarni britanski muzičar dobio poseban status.

Jadran Lazić

‒ Pet fotografija na kojima su Dejvid Bouvi i Bjanka Džeger, u to vreme supruga Mika Džegera, zajedno u provodu pričaju zanimljivu priču. Bila je to prava senzacija za to vreme.

U najuži izbor ušle su i dve fotografije na kojima se vide poznata filmska lica iz regiona. Na jednoj je Milan Štrljić iz mlađih dana, Jadranov prijatelj iz Splita, dok su na drugoj akteri filma “Okupacija u 26 slika”: Tanja Bošković, Frano Lasić, Lordan Zafranović i Milan Erak. Jadran Lazić

Fotograf Jadran Lazić Srbiju obožava

Jadran se ženio tri puta; prva supruga bila je Beograđanka, druga pevačica grupe “Magazin” Ljiljana Nikolovska, a treća Amerikanka.

‒ Za Beograd me vežu divne uspomene, pre svega zato što su tu rođeni moj sin Saša i ćerka Tamara. Kasnije su se preselili kod mene u Ameriku, gde su završili škole. Tamara je postala jedan od vodećih dermatologa u Njujorku. Sticajem okolnosti oboje su ovog septembra u Beogradu, tako da su mogli da prisustvuju otvaranju izložbe. Žao mi je što najmlađa ćerka zbog obaveza nije mogla da im se pridruži, ali letos smo zajedno bili na Hvaru. U Srbiji imam dosta prijatelja sa kojima volim da se vidim kad dođem. Inače, kako sam veliki gurman, uvek me možete sresti u nekom restoranu gde je tradicionalna “spiza”. Siguran sam da je Beograd najbolji grad na svetu za zabavu, a može se pohvaliti i najlepšim ženama.

Da li je Pol Njumen uživo bio lep kao na slici, pitamo ga.

‒ I lepši. Njemu nije bio potreban fotošop ni u poznim godinama ‒ odgovara i otkriva sa kim je najteže uspostavio komunikaciju. ‒ Za saradnju su bile najkomplikovanije Fej Danavej, Džilijen Anderson i Šenon Doerti. Bio sam uporan i nisam odustajao, pa sam na kraju sve tri uspeo da fotografišem. Na kraju smo svi bili prezadovoljni.

Jadran Lazić

Interesovalo nas je i postoji li zvezda do koje nikada nije uspeo da dođe.

‒ Jedno poglavlje u mojoj knjizi posvećeno je glumici Brižit Bardo. To sam svesno izdvojio kako ljudi ne bi imali pogrešnu sliku da sam sve što sam želeo i napravio. Bio sam na njenom rođendanu u Sen Tropeu, doneo sam joj umetničku sliku na poklon, ali nju nisam uspeo da slikam. Jednostavno nije htela.

Iako je pola veka proveo u društvu najvećih zvezda, Jadran Lazić, vedar i neposredan, skromno poručuje:

‒ Daleko sam ja od bilo kakve zvezde. Kada sam slikao poznate ljude, nisam ni pomišljao da ću jednog dana objaviti knjigu ili imati izložbu. Bavio sam se svojom profesijom najbolje što sam umeo, uz dosta truda i ljubavi. U šali kažem da u životu nisam radio, već samo uživao. Jer, zaista, nema veće sreće nego kada se probudiš i ideš na posao koji voliš. Jadran Lazić