Milica Dabović napušta Srbiju: Tamo me vole i cene, shvatila sam da je to-to

Ispovest Milice Dabović o velikim životnim planovima

Milica Dabović u poslednje vreme srećnija je nego ikada, vratila se poslu koji obožava, a novi dom pronašla je u Albaniji. Sada živi na relaciji Albanija-Crna Gora-Beograd, a kako kaže nada se da će uskoro završiti sa košarkom.

- Uvek mi je lakše da igram 40 minuta bez prestanka, nego da stanem pred kamere. Bila sam u Herceg Novom kod porodice i sin Stefan je tamo bio diže vreme, dok sam ja bila u Tirani. Malo sam provela tamo vreme sa svima njima, pa smo se vratili u Beograd da mama malo napuni baterije, a on da ide u vrtić - kaže Milica za "Kurir" i ističe da joj punjenje baterija sa porodicom mnogo znači.

- Najlepši je osećaj kada sam u svom rodnom gradu, među ljudima koji te vole. Sad je brzo vreme i ljudi se razboljevaju i umiru, a mi težimo da što više vremena provodimo zajedno.

Boško Karanović

Ispovest Milice Dabović - U Albaniji me svi vole i cene

Iako su joj mnogi prognozirali kraj košarkaške karijere, Milica se ne predaje.

- Ja sam od oktobra ponovo u Tirani, četrdeseta godina i nadam se da ću da završim sa košarkom više. Mislim, nije da ne mogu telom, hvala Bogu nikada se nisam ni povredila i to je moja najveća sreća - kaže Milica.

Petar Đorđević

- Ljudi dole me vole i cene, i vole da uče od mene i te devojke me obožavaju zaista. I te trenere koje sam imala, prelepo iskustvo - presrećno je rekla Milica o svom iskustvu u Albanij i zaključila:

- Pokušavala sam ja raznorazne neke poslove da radim u Beogradu, ali nisam se osećala ni prijatno, ni srećno, ni zadovoljno. Iznenada sam otišla u Albaniju da igram, i tu sam shvatila da je to - to, da sam to ja i da treba da igram još uvek kad mogu.