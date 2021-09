Junak našeg detinjstva: Preminuo Minja Subota

Preminuo Minja Subota

Milan Minja Subota, junak našeg detinjstva, preminuo je u 83. godini, javljaju svi domaći mediji. Posle borbe sa teškom bolešću s kojom se duže vreme borio, Minja je u Beogradu.

Srpski kompozitor je pre šest dana hitno preveze na pulmologiju zbog bolesti, gde je izgubio bitku sa opakom bolešću. Vest da je preminio objavio je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Naš Minja uz koga smo svi rasli. Minja koji nas je pesmom učio da budemo dobri ljudi i da razumemo svet. Minja koji je uvek bio vedar i nasmejan i kada se borio sa teškom, podmuklom i opakom bolešću. Kad bi neko pomenuo Minju Subotu svi, stariji ili mlađi Beograđani, odmah pomisle na “Muzički tobogan", emisiju detinjstva svakoga od nas. Minja je obeležio uspešne decenije tadašnje Televizije Beograd. Bio je inženjer elektrotehnike. Bio je uspešan muzičar, pevač, kompozitor, kantautor, scenarista i tvorac mnogobrojnih emisija na radiju i televiziji.

Mnogi će ga pamtiti po emisiji "Muzički tobogan", a jednom prilikom govorio je o svojoj ljubavi sa novinarkom Brankom Jeremić koja je preminula 2018. godine. Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a 36 godina bili su u braku.

- Jednog dana mi je koleginica rekla da se dopadam jednom neoženjenom muškarcu koji bi želeo da me upoznao. Kada mi je otkrila da je to Minja, bila sam zgranuta, jer on nije bio moj tip muškarca. Rekla sam joj da ne dolazi u obzir! Međutim, nakon mesec dana, nas dve smo izašle na kafu i baš tada se pojavio Minja. Odmah me je pozvao na večeru, ali ja sam ga kao i svaka dama - odbila. Odbijala sam uporno te večeri, mesecima, da bi u jednom trenutku pristala i tako je sve krenulo. Sećam se da smo februara krenuli da se tajno zabavljamo da ne bi saznali moji roditelji, koji su smatrali da on nije moj svet - pričala je Branka, dodajući da su ipak osećanja prevagnula i da su se venčali 1979. godine i to 8. novembra na Minjin rođendana.

Oboje su pričali da kada su pre 35 godina dobili sina on je postao centar njihovog sveta.

- Miloš je izrastao u divnog čoveka koji ne pije, ne puši i bavi se sportom. Sećam se za vreme sankcija kada je tražio neke pare, to je uvek bilo za knjige ili neku literaturu. Mi smo izuzetno ponosni roditelji. Miloš je magistrirao na FON-u sa desetkom i radi kao menadžer prodaje.

Veliki broj poznatih ličnosti putem društvenih mreža oparašta se od sjajnog Minje Subote.