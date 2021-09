Neočekivano! Još jedna stolica biće prazna: Zvezde Granda ostaju i bez ove poznate ličnosti (foto)

Saša Popović Grand napušta?! Ovo je prava istina!

Sve do početka nove sezone Zvezda Granda Saša Popović nije želeo da komentariše odlazak Jelene Karleuše iz žirija i dolazak Svetlane Cece Ražnatović na njeno mesto.

- Cecu nisam ja ubedio, ona je pregovarala sa vlasnicima, a šta su se dogovorili verujte mi da ne znam. Drago mi je što je Ceca deo ekipe, ali bih voleo da je Jelena ostala - iskreno je rekao Popović u intervjuu za "Paparazzo".

Boško Karanović

Saša Popović - Grand ostaje i bez njega!

Na pitanje da li ga je Jelenin odlazak iznenadio, Saša je bio jasan.

- Jeste, baš me je iznenadila, jer smo se dogovorili da ostane i ove sezone. Ja sam ugovorom vezan još ovu sezonu, do juna 2022. godine. Takav je bio dogovor i sa Jelenom, da zajedno izguramo do kraja, ali me je baš iznenadila - rekao je Popović i onda definitivno potvrdio i svoj odlazak iz muzičkog takmičenja.

- U aprilu punim 68 godina, u penziji sam, šta ću ja više u tim godinama da idem po audicijama. Ostaću u firmi, sve ću organizovati, ali iza kamera, ne moram više da vodim emsiiju. Prijaće mi malo da se sklonim, da se malo sklonim sa naslovnih strana. Šta to meni treba više, odoh ja da se odmaram i sunčam, da još ovo malo života provedem van medija - zaključio je Saša.

ATA images