Najmlađi voditelj Dnevnika napustio RTS, evo gde ćemo ga gledati već od sutra

Anđela Đurašković i Miloš Radenković - novi voditeljski par jutarnjeg programa

Od 1. jula gledateljke jutarnjeg programa „Prve“ imaće dodatni razlog da sa osmehom počnu dan, a razlog se zove Miloš Radenković. Prošlog proleća, u vreme najoštrijeg karantina, Miloš se pojavio u „Dnevniku“ i izgledom, ali i načinom prezentacije informacija, skrenuo na sebe pažnju. Ubrzo se na društvenim mrežama moglo pročitati da je Miloš najprivlačniji muškarac na nacionalnoj televiziji, a mnoge devojke su mu dodelile titulu najlepšeg voditelja u Srbiji. Kada smo počeli da otkrivamo detalje o Milošu, mnoge devojke su bile iznenađene, jer on ne samo da nema društvene mreže već ni „WhatsApp“ i „Viber“. Tada je u intervjuu za HELLO! ispričao:

Luka Šarac

- Volim sve što ima retro prizvuk, počev od onih starih telefona sa brojčanikom. Pokušavao sam da pronađem jedan takav, ali to nije nimalo lako. Dopadaju mi se i oni starinski tranzistori, koji su izgledali kao kutije. Našao sam sličan, ali je bio modernizovan, a to nije to. Verujem da se ljubav prema takvim stvarima rodila u detinjstvu, kada sam vreme provodio sa nanom i dedom i sa očeve i sa majčine strane.

Međutim, to nije bilo sve što smo čuli od Miloša, a da ima retro prizvuk:

- Nemam naviku da odlazim na mesta koja se dopadaju mojoj generaciji, pa i onima koji su nešto mlađi ili stariji. Moje društvo ne voli da ide u restorane, kafane, klubove... Ili ćemo se okupiti kod nekoga od nas ili u prirodi. Sa nekoliko bliskih prijatelja družim se još iz vrtića, dakle znamo se i pre no što smo znali za sebe. Jednom od njih sam kum, a i ostala kumstva su već dogovorena.

Anđela Đurašković i Miloš Radenković - Nova energija jutarnjeg programa

Promo

Na šalu da posle ovih informacija o njemu ostaje samo da se napiše „ne pije, ne puši, blage naravi...“, uz osmeh je odgovorio:

‒ I to bilo tačno, a morali bismo da dodamo da umem da sebi spremim hranu, perem sudove, koristim mašinu za veš... (smeh) Šalu na stranu, nikada u životu nisam zapalio cigaretu, a nisam bio ni pripit. Jednom mi se desilo da sam popio čašu piva i to samo zbog opklade sa kumom, koji je jedan od onih iz vrtića. Majki pripadaju zasluge što sam ovakav kakav sam. Trudila se da me dovede u red, a roditeljima dece rođene devedesetih godina to posebno nije bilo lako.