Romantična veridba na obali mora: Fudbaler Marko Grujić zaprosio dugogodišnju devojku Miju (foto)

Ženi se Marko Grujić - Lepa odbojkašica rekla „da“

Fudbalski reprezentativac Aleksandar Mitrović godinama važi za lidera na terenu, a po svemu sudeći ulogu predvodnika među saigračima ima i u privatnom životu. Naime, otkako su Aleksandar i njegova izabranica Kristina pre mesec dana izgovorili sudbonosno „da“ njihovi prijatelji, od kojih su mnogi bili među zvanicama, i sami su počeli da planiraju odlazak pred matičara.

Poslednji u nizu koji će uskoro promeniti status „slobodnjaka“ je Marko Grujić. On je, naime, 24. juna zaprosio dugogodišnju devojku Miu Zeremski, koja je rekla „da“. Idilične kadrove veridbe koja se odigrala na obali mora budući mladenci podelili su na svojim „Instagram“ profilima.

Nekadašnji fudbaler „Zvezde“, koji sada nastupa za „Porto“, organizovao je romantičnu večeru na plaži, uz sveće i ruže, dok se u pozadini čula diskretna klavirska muzika, pa je sve podsećalo na scenu iz holivudskog ljubavnog filma.

Ženi se Marko Grujić - Idilična veridba na obali mora

Pre nego što je upoznao lepu odbojkašicu Marko je na emotivne veze gledao s dozom rezerve.

‒ Uz popularnost ide i veća verovatnoća da se dopadneš devojkama. Nisam imao ozbiljne veze do sada, ali emotivac sam i brzo se vežem. Još nisam sreo onu koja će me osvojiti, ali kada se pojavi, biću veoma oprezan i raspitaću se o kakvoj osobi je reč ‒ izjavio je Marko pre pet godina u intervjuu za HELLO!.