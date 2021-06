Obožavali ste ga u seriji „Nestašne godine“, a onda je saobraćajna nesreća zauvek promenila njegov lični opis (foto)

Nestašne godine - zvezda serije doživeo je saobraćajnu nezgodu, a evo kako danas izgleda

Kada se 2014. godine pojavio u holivudskom spektaklu „300: Rise of an Empire“, i to u jednoj od glavnih uloga, malo ko je prepoznao Kalana Malveja, o kome su sredinom devedesetih maštale tinejdžerke širom sveta.

Prva od 210 epizoda kultne australijske serije „Nestašne godine“ emitovana je 1994, a poslednja pet godina kasnije. Pratila je ljubavi i prijateljstva koja su se rađala među učenicima izmišljene gimnazije „Hartli“, u Sidneju, a bavila se i mnogim društveno angažovanim temama, kao što su poroci, beskućništvo i religija.

Promo

U to vreme nije bilo interneta, niti mogućnosti vraćanja televizijskog programa, pa se termin emitovanja „Nestašnih godina“ nije propuštao. Devojke su želele da izgledaju kao plavokosa Anita, koju je glumila Lara Koks, imitirale su njen način odevanja i iznad svega zavidele joj na dečku, buntovnom, ali zgodnom Dreziku. Igrao ga je Kalan Malvej, novozelandski glumac rođen 1975. godine.

Kako je serija odmicala gledaoci su shvatili da je pravo ime glavnog junaka zapravo Bogdan Drazic, što mu je dalo dodatni plus i učvrstilo slavu na ovim prostorima.

Promo

Anita i Drezik romansu sa seta preneli su u stvarni život, opstali su zajedno nekoliko godina, a onda je svako krenuo svojim putem. Kalan je od 2010. godine u srećnom braku sa Rejčel Tomas, a podjednako dobro mu ide i na profesionalnom planu.

Međutim, pre nego što je uplovio u mirne porodične i poslovne vode, prošao je izuzetno težak period. Naime, 2003. godine doživeo je kobnu saobraćajnu nesreću, posle koje su ga satima izvlačili iz smrskanog automobila. Preživeo je, ali su ostale posledice koje su i danas vidljive.

Profimedia

‒ Mislio sam da je sa mnom gotovo. Oporavak je dugo trajao jer mi je celo lice „palo“. Ipak, moglo je da bude mnogo gore. Lekari su mojim roditeljima, odmah posle nesreće, rekli da najverovatnije neću preživeti, a ako i uspem, da ću vegetirati jer mi je mozak pretrpeo ozbiljna oštećenja ‒ ispričao je Kalan Malvej u jednom intervjuu. Promo

‒ Rekonstruisali su mu celo lice i ugradili 17 titanijumskih ploča, a on i posle toliko godina šarmira ‒ jedan je od komentara koji se može pročitati na račun zgodnog glumca. Kako danas izgleda svedoče promotivne fotografije filma „Uzvišenje“, koji krajem meseca stiže u bioskope, a da li je ostao podjednako šarmantan znaćemo po izlasku iz bioskopske sale.