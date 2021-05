Bio je sramežljiv, navijao je za Zvedu i stalno ponavljao jednu rečenicu na srpskom: Kako je Božidar Nikolić otkrio Breda Pita

Božidar Nikolić i Bred Pit - Proslavljeni srpski reditelj prvi je pružio šansu holivudskoj zvezdi

„Dobro izgleda. Do sada najbolji vizuelno. Kakva je gluma? Ponovo videti tejp“, zabeležio je Božidar Nikolić uz ime Bred Pit, pošto ga je uočio među 400 glumaca koji su bili na kastingu za film „Tamna strana Sunca“. Filmski stvaralac impresivne biografije, koji nas je napustio u osamdesetoj godini, lepuškastom momku iz Oklahome dao je prvu filmsku ulogu, i to glavnu. U to vreme dvadesetpetogodišnji Bred Pit snimio je tek nekoliko epizodnih scena u seriji „Dalas“, a izdržavao se radeći u kafiću „Roma“ u Los Anđelesu.

Getty Images

Film „Tamna strana Sunca“ nastao je 1988. godine kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Mijanović, a u glumačkoj podeli bili su i Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Gorica Popović... Radnja filma pratila je američku porodicu koja dolazi na Jadransku obalu u pokušaju da nađe lek za sina koji ima retko oboljenje kože.

Plavokosi, sramežljivi momak, koji će u godinama koje su usledile postati holivudski superstar, na beogradski aerodrom sleteo je u septembru 1988. godine. Od tog trenutka počelo je njegovo druženje sa scenaristom Željkom Mijanovićem. Naredna tri meseca bili su nerazdvojni na Crnogorskom primorju, gde je film nastao.

Privatna Arhiva

Magazin „Profil“ je krajem devedesetih pisao kako je Željko učio Breda da zaboravi na „koka-kolu“ i proba crnogorsku lozu i njegušku pršutu, a glumac je njega savetovao da ne sluša „seljake“ kao što je Brus Springstin. Tih dana Bred Pit se nije odvajao od knjige „Dnevnik Ane Frank“, mada je njegov novi prijatelj pokušavao da ga usmeri ka Dostojevskom.

Buduća filmska zvezda, ostalo je zabeleženo, na svakom koraku pokazivala je skromnost i želju da se prilagodi ekipi. Za razliku od Gaja Bojda, koji je insistirao na tome da bude smešten u hotelu na Svetom Stefanu, Bred Pit je spavao u prikolici na ulcinjskoj plaži. Naučio je da kaže „kad ste došli“, i to je stalno ponavljao. Kada je shvatio da može da se kaže i „kad ste stigli“, odustao je od učenja jezika koji ima silne sinonime. Od savladavanja fudbalskih veština odustao je uz komentar da je to brutalan sport, ali je, kako je jednom prilikom okrila Botina ćerka Jovana Nikolić, navijao za „Crvenu zvedzu“.

Getty Images

Dugo se prepričavala anegdota s početka snimanja filma. Zamisao je bila da se prvi kadar napravi na Adi Bojani. Bred je stajao ispred kamere bled i isprepadan dok su ga članovi ekipe zbunjeno posmatrali, pitajući se šta nije u redu. Bez reči je pokazao prstom ka njima, a kada su se okrenuli, videli su desetine nudista kako radoznalo prate šta se zbiva.

Snimanje je zatim nastavljeno na drugoj lokaciji, sve ostalo je legenda. Uzgred, melodrama „Tamna strana Sunca“ nikada nije doživela bioskopsku projekciju kod nas, a u Americi je prikazana tek 1997. godine. Poslednjih godina može se naći na „Jutjub“ platformi. Slavu kojoj se nadao film nije doživeo, što se ne može reći i za glavnog glumca, pred kojim se po povratku u Ameriku otvorio zvezdani put.