Hande i Kerem: Najpopularniji turski glumački par stiže u Srbiju

Hande i Kerem – zvezde serije “Pokucaj na moja vrata”...

Najveće turske zvezde stižu u Srbiju! Od ponedeljka, 17. maja, svakog radnog dana u 19.10 gledaoci „Prve“ televizije i fanovi telenovela sa Bosfora imaće priliku da prate izuzetno popularnu romantičnu komediju „Pokucaj na moja vrata“, čiji su glavni protagonisti Hande Erčel i Kerem Bursin.

Promo

Zgodni glumci mesecima su glavna tema turskih medija, ne samo zahvaljujući sjajnim ulogama u ovoj seriji već i zbog emotivne veze koju uporno pokušavaju da sakriju od javnosti. No, da se ljubav pred kamerama nastavila i iza scene govore zajedničke fotografije sa nedavnog odmora na Maldivima...

Hande, koja je karijeru počela kao model, igra lepu Edu. Junakinja ove interesantne priče pleni vedrinom, ali je brzopleta u svojim odlukama. Njen san da postane arhitekta srušiće se kad ostane bez stipendije. Počinje da radi u cvećari kod svoje tetke, i sve vreme pokušava da dođe do Serkana Bolata, uspešnog biznismena i vlasnika arhitektonske firme koji joj je ukinuo stipendiju. Spletom nesrećnih okolnosti, bivaju primorani da čitav dan provedu zajedno, okovani lisicama. Tada Eda shvata da je on zaista sve što ona prezire – arogantna i egocentrična osoba. S druge strane, ni Serkanu nije bilo svejedno, ali kada ih mediji „greškom“ proglase parom, on smišlja plan da Edu iskoristi kako bi povratio bivšu devojku... Promo

Nagađalo se da je Hande raskinula veridbu zbog zgodnog kolege, ali su oboje poricali i najmanju mogućnost romanse, poručujući da jedno prema drugom gaje tek prijateljska osećanja. Pratite seriju „Pokucaj na moja vrata“ i sami se uverite u jačinu „hemije“ između dvoje glumaca koji su u drugi plan poslali i najpopularnije kolege iz Istanbula.