Hurem i Šeherezada su prošlost, ona je nova najpopularnija turska glumica

Bilo je dovoljno da kaže: „Pokucaj na moja vrata“, pa da se njoj, s druge strane, otvore ne jedna, nego sva koja se mogu i ne mogu zamisliti. Za svega nekoliko meseci Hande Erčel postala je najpopularnija glumica u Turskoj, što dokazuje i njen profil na „Instagramu“, gde je prati više od 20 miliona ljudi. Dok se mnoge njene kolege sa Bosfora žale da im posao visi o koncu usled pandemije, ona ima razloga da zadovoljno trlja ruke. Samo u protekla tri meseca dvadesetsedmogodišnja lepotica iz malog grada Bandirma na Mramornom moru potpisala je niz unosnih sponzorskih ugovora, a ne nedostaje joj ni ponuda za intervjue i fotografisanje. Poslednja koju je prihvatila bila je za tursko izdanje magazina „Elle“.

Svetu su potrebne žene koje imaju moć da nas inspirišu svojim osmehom, samopouzdanjem, energijom, strašću, a ona sve to poseduje, navodi „Elle“ na početku priče o zvezdi njihovog prvog prolećnog broja. U pauzama između slikanja Hande je, između ostalog, otkrila kako se slagala sa zgodnim Keremom Bursinom na snimanju hit serije „Pokucaj na moja vrata“, šta se sve ove sezone nalazi u njenom ormanu i na koje osobine je najviše ponosna, ali ostala je malo škrta na rečima kada je na red došao privatni život.

Kada su je pitali u čemu je tajna uspeha, Hande je bez razmišljanja odgovorila – disciplina. To je prvo što su primetile i njene starije kolege kada su počeli da rade na popularnoj seriji.

– Trudim se da sve obaveze završavam u roku. Odgovorna sam i ne volim da kasnim, niti dopuštam da me ljudi čekaju jer poštujem tuđe vreme. Mislim da je to stvar kućnog vaspitanja.

Građenje uloge kompleksan je proces, a mlada glumica kaže da sa svakim zadatkom mora da se saživi. Takav modus operandi do sada se pokazao izuzetno uspešnim.

Svaki lik koji tumačim postaje mi prijatelj. Čak i kada završi svoju priču na malom ekranu, nastavlja da živi sa mnom, ostaje u mom životu.

Otkrila je da je ranoranilac i da važan deo njenog jutarnjeg rituala predstavlja druženje sa ljubimcima. Nešto kao prva kafa. Kada provede određeno vreme sa svojim psima, može na miru da ode na posao. Isto je i kada se uveče vrati kući nakon napornog snimanja.

Budući da je dala intervju za ugledni modni magazin, autori priče uspeli su da zavire i u njen garderober.

– Iskreno, nije baš da pratim modu. Ne robujem trendovima i uglavnom kupujem ono što mi odmah zapadne za oko, u čemu se osećam prijatno i slobodno. Udobnost mi je najvažnija. Tokom karantina navikla sam na komfornu odeću, nosila sam široke dukseve sa kapuljačom, sportske majice, patike, stare farmerke... U ormanu definitivno imam najviše džinsa. Kada je reč o elegantnijim varijantama, moj izbor skoro uvek su crno-bele kombinacije jer smatram da se sa njima ne može pogrešiti. U suštini, ja sam od onih žena koje nose šta god požele, bitno je samo da taj komad odgovara mojoj figuri i raspoloženju. Takođe, smatram da odeća koju preferiramo otkriva koliko smo sigurni u sebe.

Sviđa joj se, priznaje, nesputana prirodnost Džejn Birkin, nekadašnje ikone stila. Da može, rado bi se teleportovala u Pariz šezdesetih godina jer je taj period bio veoma kreativan, imao je dušu i odisao šikom, a društvo je, u onom najljudskijem smislu, bilo plemenitije.

Život je pun izazova i stalno nam nudi nova iskustva. Svakodnevno radim na sebi jer želim da se usavršavam, da što više naučim. Ponosna sam na to što sam rođena sa empatijom i ne stidim se da je iskazujem u svetu u kojem sve brže nestaju osećanja. Empatija nam pomaže da se bolje razumemo i izgradimo zdrave odnose. U skladu sa svojom prirodom, a verovatno i godinama, u svakom danu mogu da nađem neki razlog za smeh.

Hande Erčel inspiracija je mnogim mladim ženama. A šta nju pokreće?

- Odlučnost, samouverenost, ambicija. Verujem u snagu misli i energije. Uvek slušam unutrašnji glas, rekla bih da je i to razlog moje smirenosti. Ipak, pre nego što donesem neku odluku, volim da se konsultujem sa ženama koje su mi važne, koje me na određeni način inspirišu i vode kroz život. Ako, s druge strane, i ja utičem na druge žene, to znači da se nastavlja „lanac inspiracije“. Često ističem da je, u ovom svetu muškaraca, veoma važno da čvrsto stojimo na nogama i „bildujemo“ samopouzdanje. U tome ne pomažu nikakva emotivna veza ili društveni status, već isključivo rad na sebi, vera u sebe i nepristajanje na kompromise. To bi bila moja poruka lepšem polu.

Eda, koju igra u seriji, slična je njoj jer je odlučna i uporna. Ne plaši se promene koju ljubav unosi u njen život.

– Oduvek sam verovala u moć ljubavi. Setite se samo svih tih legendarnih ljubavnih priča koje nas vekovima fasciniraju, iz istorije, književnosti, umetnosti... Treba se boriti za ono u šta verujemo.

Tajna želja joj je, otkriva, da prepliva sva mora sveta i nauči neku novu veštinu, na primer vajarstvo jer su je od malih nogu fascinirale skulpture. U slobodno vreme bavi se i humanitarnim radom. A šta lepa glumica traži od života? Kakvu budućnost sebi predviđa?

Mislim da je moj životni put beskrajan, pa ne mogu tačno da kažem šta tražim. Svakako želim da živim u miru.