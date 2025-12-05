Udala se Kim Katral (69), mladoženja mlađi 14 godina

Zvezda serije „Seks i grad“ Kim Katral juče je četvrti put stala na ludi kamen. Popularna Samandra udala se za tonskog inženjera Rasela Tomasa na intimnoj ceremoniji u Londonu.

Kako piše magazin People, ceremoniji je prisustvovalo samo 12 gostiju, a venčanje je održano u staroj gradskoj kući u Čelsiju. Kim Katral je tom prilikom nosila profinjeno Diorovo odelo koje je dizajnirala njena dugogodišnja kreativna saradnica Patriša Fild, a uparila ga je sa rukavicama Korneli Džejms i šeširom po meri koji je dizajnirao Filip Trisi. Rasel Tomas je odabrao odelo po meri. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for BFC

Prelepe fotografije sa venčanja pogledajte OVDE

Kim i Rasel prvi put su se sreli 2016. godine na BBC-ju, kada se ona pojavila u jednoj epizodi emisije „Woman’s Hour“, a njihova veza se brzo razvila u značajno partnerstvo. U intervjuu za Glamour 2018. godine otkrila je da su se tada zapratili na mreži X i da joj se on prvi javio.

„Poslao mi je direktnu poruku. Bilo je baš, baš moderno i sve je bilo vrlo lako“, rekla je.

Ostali su u kontaktu, što je njega na kraju dovelo do posete glumici u Vankuveru.

„Bilo je vrlo hrabro od njega jer se nismo naročito poznavali osim što smo nekoliko puta zajedno večerali. Ipak, došao je, odlično smo se slagali i od tada smo zajedno. Veoma mi je prijatno u njegovom društvu. On je strastven, ima opak smisao za humor, a i prijatan je oku“, poručila je 2020. godine.

Tokom godina par je uglavnom držao svoju romansu podalje od javnosti.

(People/Nova/Hola!)





