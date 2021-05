Ispovest Jelene Ćuruvije o decenijskoj borbi za potomstvo: „U trenucima očaja govorila sam mužu da nađe drugu ženu jer ovo sa mnom ne ide“

Glumica Jelena Ćuruvija, ćerka tragično nastradalog novinara Slavka Ćuruvije, dve decenije u skladnom je braku sa kolegom Aleksandrom Đuricom.

K1 screenshot

Gostujući u emisiji „Preživeli“ na televiziji „K1“, Jelena je, pored ostalog, prvi put javno podelila svoje iskustvo o borbi za potomstvo koja je trajala punih 12 godina. Kao kruna velike ljubavi i istrajnosti 2014. godine stigla je Marta.

‒ Za ćerku smo se dugo borili. Venčali smo se 2002. godine, a nju smo dobili tek 2014, tako da je naša borba trajala 12 godina. Imala sam šest vantelesnih oplodnji, bio je to vrlo težak period za nas. Posle godinu, dve počela sam da shvatam da imam problem da zatrudnim. Najgore je bilo to što kod nas nije postojao ni jedan konkretan problem, stalno sam pila neke hormone i na kraju zaradila endomitreozu ‒ sa suzama u očima ispričala je Jelena.

K1 screenshot

‒ To je najteža borba svakog bračnog para i sve je češća kod nas. Mnogo ljudi se u toj borbi pogubi, mnogo se raziđe. Ja sam imala osećaj krivice jer je u meni bio problem. Bilo je trenutaka kad sam govorila mužu da nađe drugu ženu jer ovo sa mnom ne ide. Usponi i padovi tokom niza godina, ali smo izgurali.

Pored decenijske borbe za potomstvo, Jelena je podsetila i na tragediju koja je 1999. godine zadesila njenu porodicu kada je ispred zgrade u kojoj je stanovao mučki ubijen njen otac Slavko Ćuruvija. Posebno se osvrnula na pitanje koje se u javnosti često povlačilo ‒ zašto ona i njen brat nisu zaplakali na sahrani.

K1 screenshot

‒ Nismo hteli da pokažemo slabost. Posle tog prvog šoka osećala sam bes koji je dugo bio prisutan. Na sahrani smo želeli da svojom snagom pokažemo tatinu snagu, da kažemo da ga nisu ubili, da je on pobednik, a da oni nikada neće biti. Da su oni žrtve svojih ludila i sujeta, a ne mi. To nam je bilo važno, da on bude apsolutni pobednik čak i u trenutku dok ga spuštaju u zemlju ‒ zaključila je Jelena Ćuruvija.