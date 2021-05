Posle Dače, i Nataša iskreno o razvodu, ovo je njena strana priče

Razvodi Nataše Bekvalac često su tema brojih medijskih napisa. Poslednji krah ljubavi dogodio se pre tri godine, a od tada je, kako i sama za sebe kaže, slobodna "kao ptica". Kako je poznata kao neko ko je uvek iskren, gostujući na "Kurir" televiziji, pevačica je to još jednom dokazala odgovarajući na škakljiva pitanja.

Miša Obradović

Pre dvanaest godina stavila je tačku na brak sa vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, pre pet prekinula je ljubav sa rukometašem Ljubom Jovanovićem a poslednji brak se neslavno završio nekoliko meseci nakon venčanja. U aprilu 2018. godine Nataša je preživela porodično nasilje od strane tadašnjeg supruga, Luke Lazukića sa kojim ima mlađu ćerku Katju.

- Danas sam slobodna kao ptica. Kad je razvod u pitanju, to je toliko stresna situacija. U tako stresnoj situaciji ne znam koja osoba može da prati medije. Znala sam da imate informacije, znala sam i odakle, u principu kad se tako nešto dešava gledam da izvučem nešto dobro. Ja sam osoba koja jako veruje ljudima i priča o sebi, to se sada promenila. To je bilo pre 12 godina, bila sam drugačija i mnogo više sam pričala. Normalno je da kada ispričaš nekom u poverenju, ta osoba brzo dođe do javnosti, iako pričaš u poverenju. Kad su ove druge stvari u pitanju, imali smookršaj oko jedno desetak naslovnih strana. Ja sam naštelovana da se stvarno ne sećam. Brzo zaboravljam. Budem potpuno ohlađena - rekla je ona.

Nikad se nije trudila da sakrije svoja osećanja pa je tako često bila meta kritike javnosti zbog svojih stavova, postupaka i izbora.

- Mediji su bili nemilosrdni prema meni nekada. Nekad bude jako neprimerno i neumesno, ne vodi se računa o meni kao osobi i ženi. Onda nismo mogli da nađemo odgovor adekvatan. Uvek sam imala dobru muziku, pune klubove, nastupe. Možda su oni doprineli da budem atraktivnija u tom medijskom smislu. Od samog starta karijere navikla sam na taj "nož" s kojim sam naučila da živim kada su mediji u pitanju. Delovi iz mog privatnog života su češće bili na naslovnim stranama, nego moja muzika. Ne možeš da biraš, pa i ove loše stvari koje su često okićene - bila je još jednom iskrena Bekvalčeva i dodala:

- Mnogo sam srećnija nego ranije. Ja sam umetnik, a umetnici nisu srećni. Bar mogu da kažem da sam srećna, ali bih slagala. Nekad sam srećna, a nekad manje srećna. Suštinski sam zadovoljna žena.