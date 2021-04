U trudnoći je pobedila rak koštane srži i počela novi život: Ovako danas izgleda Nastasija Nedimović

Nastasija Nedimović, nekadašnja vaterpolistkinja reprezentacije Srbije, uspela je da dobije bitku protiv opake bolesti. Neizlečivi multipli mijelom - rak koštane srži, pogodio je ovu neustrašivu mladu ženu u 27. godini života, tokom druge trudnoće. Sa najgorim mogućim prognozama preživela je porođaj i rodila zdravog sina Vuka.

Neverovatna snaga volje, upornost, pozitivan duh, ali i vežbe, zdrava ishrana i izbegavanje stresa, učinili su da se majka hrabrost brzo oporavi posle hemioterapije i transplatacije koštane srži i da danas uživa sa svojom porodicom.

Ova hrabra žena je rešila da o svojoj borbi i svemu kroz šta i danas prolazi otvoreno govori na svom profilu na Instagramu.

- Svojim instagram profilom želim da ohrabrim ljude, podstaknem ih da promene životni stil i pokažem im da je sve moguće. Prvi tekstovi koje sam napisala i meni su pomogle da misli predložim i stavim ih crno na belo. Svakako smatram da pisanje ili razgovor sa osobom od poverenja jeste dobar vid terapije -prenosi portal "Sportfem".

Nastasija se praktično ceo život bavila sportom. Sa deset godina je upoznala svoju prvu ljubav - vaterpolo. Ubrzo je počela profesionalno da se bavi ovim sportom, da bi nakon igračke karijere postala i vaterpolo sudija. Bila je potpuno ispunjena na svim poljima. Sa suprugom Nemanjom dobila ćerkicu Niu, a godinu dana kasnije ostala je trudna i po drugi put. Međutim, tada je kako sama kaže "život naglo skrenuo sa šina".

Nastasija Nedimović - Tokom druge trudnoće bolest otkriva svoje pravo lice

Pravi problemi počinju u drugoj trudnoći.

-Zdravlje me odjednom izdaje, bolovi u leđima se pojačavaju, hemoglobin naglo opada. Sve više mi se spava, a sve manje sam funkcionalna. Redovno odlazim na kontrole vezane za trudnoću, kao i kod hematologa. Doktori mesecima tvrde da je sve od trudnoće i da izdržim do 9. meseca, daju mi kortikosteroide. Hvataju me strašni spazmi po celom telu, najviše u predelu leđa, hitna pomoć ne može ništa posebno da učini sem da da bensedin - otkriva Nastasija i dodaje da su bolovi vremenom bili sve jači.

- U decembru me primaju u bolnicu, u 7. mesecu trudnoće gde mi rade punkciju koštane srži iz grudne kosti. Postavljaju dijagnozu - multipli mijelom (hronični rak koštane srži), nakon nekoliko dana me porađaju carskim rezom i sin Vuk (prevremeno rođen 2 meseca) i ja preživljavamo porođaj, iako su šanse bile veoma male.

Trudnoća je uticala na to da bolest brzo napreduje, pa je na porođaju doživela i prelome kostiju.

- S obzirom na to da su mi kosti bile veoma krhke, u toku porođaja koji se nije odvio prirodnim putem već carskim rezom, došlo je do preloma rebara i grudne kosti. Sin Vuk je odmah po rođenju odvojen je od mene, nisam ga videla ni na trenutak, odvežen je u dečiju bolnicu. Tamo je proveo 20 dana potpuno sam, uz posetu mog supruga Nemanje koji je mogao da ga vidi samo preko stakla - priseća se Nastasija.

Od tog momenta kreće još veća borba.

- Čeka me pet ciklusa hemoterapije, prohodavanje, kao i transplantacija koštane srži. Sina Vuka prvi put vidim kada je napunio četiri meseca, kada sam i prvi put izašla iz bolnice, još uvek nepokretna, a kod kuće me je čekala i Nia sa svega dve godine.

Nastasija Nedimović lavovski se borila i želela da ponovo bude sa svojom decom

U tom periodu teškoj joj je pala razdvojenost od ćerikice Nie, kojoj je mama mnogo nedostajala.

- Razdvojenost od ćerke mi je strašno teško pala, ali u isto vreme sam znala da ukoliko se ne posvetim svom oporavku i ne dam sve od sebe, ona će ostati bez majke. To je nešto što me je konstantno guralo napred. Bez mog supruga i njegove bezuslovne podrške i vere u mene ova borba bila bi mnogo teža. Bio je razapet između vođenja privatnog posla, dvoje male dece i nege o meni. Sve je podneo stoički, i bio je uveren da će sve jednog dana to biti iza nas. I kao i uvek, bio je u pravu.

Nastasija danas izgleda snažnije i zdravije od većine ljudi, ali ističe da se i dalje nije skroz oporavila.

- Trpela sam strašne bolove tokom celog tog perioda, a i nakon toga. I danas imam bolove u leđima. Ali upornim radom i trudom, verujem da će i to proći jednog dana - kaže bivša sportiskinja i ističe da redovno trenira i vodi računa o zdravoj ishrani.

- Pretežno jedem biljnu hranu, sirovu i kuvanu ili pečenu. Povrće, voće, semenke i koštunjavo voće. Pijem biljne čajeve, sveže ceđene sokove od voća i povrća, kao i šejkove. Uz sve to konzumiram žitarice od celog zrna, ribu, jaja i mladi sir od surutke. Ne jedem šećer, belo brašno, industrijske proizvode sa aditivima, i izbegavam gluten.

Ova neustrašva dama ističe da je naučila važnu životnu lekciju.

- Rak mi je uzeo mnogo, ali nije uspeo da mi oduzme moju ličnost. Lupio mi ćušku, trgao, pa me naučio dosta novih stvari, nove životne lekcije. Probudio neku novu svest. A glup je ispao, samo me je ojačao. Dao mi je snagu, za koju nisam ni znala da imam u sebi - poručila je Nastasija.