Pred treću godišnjicu braka Aleksandra i Filip Živojinović suočeni sa velikim bračnim problemom

Aleksandra i Filip Živojinović žele da ljubav bude jača od svega

Uoči treće godišnjice braka, koju će proslaviti u junu, ljubavni život Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića ovih dana sa naslovnih strana dnevne štampe prate napisi "Istina o bračnim problemima".

U razgovoru za dnevni list "Alo!" folk zvezda je otkrila šta zamera Filipu, zbog čega joj nikada ne polazi za rukom da se s njim posvađa, ali se osvrnula i na nedavne spekulacije da svom suprugu nije verna.

Boško Karanović

- Ne zameram mu ništa, ali mi smeta što je ponekad nemaran i što razbacuje stvari po kući. Ja sam Devica u horoskopu i volim da je sve na svom mestu.

Na konstataciju novinara da se priča da je Filipu neverna, Aleksandra kaže:

- Kako da komentarišem to uopšte? To su gluposti. Glupa priča potpuno. Ja ne znam čime je to uopšte izazvano i kakva je bila namera. Filip i ja se smejemo svemu tome.

A u čemu joj suprug najčešće popušta?

- Kad sam nervozna i kad hoću da se svađam, Filip me uopšte ne sluša. Tada se svađam sama sa sobom i zbog toga se mi zapravo nismo nikada ni posvađali jer on mene iskulira i to tako prođe.