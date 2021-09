Pokazala svoje pravo lice, tajna otkrivena: Ovim je Filip osvojio Aleksandru, poklon je bio presudan

Poklon Filipa Živojinovića načisto je oduševio Aleksandru, na ovo je pala

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović godinama su u skladnom braku i imaju sina Aleksandra. Iako gotovo nikada ne dele intimu s javnošću, pevačica je nedavno otkrila koji je neobičan poklon dobila od Filipa na prvom sastanku, koji mnogo otkriva.

‒ Filip je čovek na kome vidiš da je dobar. Uvek mi je bilo bitno da neko ima dobru dušu, a njegove oči zrače tom dobrotom, što sam primetila čim smo se upoznali ‒ izjavila je pevačica, a zatim ispričala kojim neobičnim gestom ju je sadašnji suprug osvojio.

‒ Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem da donese. Ja sam rekla ništa, jer znate kako je u početku – nit ste gladni, nit ste žedni. Međutim, insistirao je da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu ‒ izjavila je pevačica nedavno u jednoj emisiji, prenosi „Grand online“.