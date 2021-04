Nestala je sa malih ekrana bez objašnjenja, osnovala Fondaciju, a sada Dajana Paunović otkriva na kojoj televiziji nastavlja karijeru

Odluka Dajane Paunović da se povuče sa malih ekrana sve je začudila. U februaru je Svitanje prestalo da se prikazuje na „Pinku“, a lepa voditeljka nestala je sa ekrana. Oni koji su voleli da sa njom ulaze u novi dan pitaju se da li se zauvek oprostila od televizije ili će je, ipak, gledati na nekom drugom kanalu. Za hellomagazin.rs Dajana kaže:

‒ Ni slučajno se nisam zauvek oprostila od televizije. Iako sam, dok sam radila „Svitanje“, ustajala pre pola četiri, nije mi bilo teško. Međutim, u jednom trenutku osetila sam da mogu da pružim više, pa sam se fokusirala na ono što me je u tom trenutku zaokupilo, a to je Fondacija za rodnu ravnopravnost koju sam osnovala. Nastojim da energiju ne rasplinjujem na više stvari. Televizija je deo mene i moje porodice, bez nje ne mogu, a da li ću biti ispred kamere ili iza nje, kao što je to bio slučaj dok sam bila u braku i dok mi je dete bilo malo, sasvim mi je svejedno. Upravo vodim vrlo ozbiljne pregovore o novom televizijskom angažmanu. Još ne znam da li ću se pred kamere vratiti za koju nedelju ili tek posle letnje pauze. Nema razloga za žurbu, najvažniji su uslovi koje ću imati.

Boško Karanović



Na pitanje šta je ključno da bi rekla „ova televizija je za mene“ Dajana objašnjava:

‒ Prvo moram da se osećam lagodno i da dostojanstveno radim svoj posao, dakle, onako kako osećam da treba. To je primarno, dok je na drugom mestu, naravno, plata, koja ulepšava i olakšava proces rada. (smeh) Kad je ona dobra, a emisija kvalitetna, nije mi problem da ustajem u četiri ujutru.

Budući da je osnivanje Fondacije za mnoge bilo iznenađenje, ova odluka Dajane Paunović, jedne od naših najatraktivnijih voditeljki nije došla "preko noći":

‒ Pre dve i po godine bila sam moderator međunarodne konferencije „Žene lideri i rodna ravnopravnost“. Tada sam detektovala brojne probleme koji postoje u društvu, a ubrzo sam sebi postavila i pitanje zašto se ne bih uključila u njihovo rešavanje? Jedan od puteva da to učinim bilo je osnovanje Fondacije koja će ženama davati podstrek u svim sferama i na svim nivoima. Iako ovaj angažman iziskuje mnogo energije, ponosna sam što radimo na terenu, gde iz dana u dan otkrivam šta bi još moglo da se učini.