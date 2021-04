Najbolnijih 40 dana: Prvi put posle majčine i očeve smrti oglasio se Sergej Ćetković

Roditelji Sergeja Ćetkovića preminuli su maltene u isto vreme. U rasponu od sedam dana korona virus uzela je prvo majku, a zatim i oca popularnog pevača koji se odjednom našao u neverici i stanju šoka. Umesto da na svoj 45. rođendan uživa sa najmilijima, Sergej Ćetković je sahranio ženu koja mu je podarila život.

- Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi... Nema više one koja me donela na ovaj svet i onog ko me volio, branio i učio životu. Draga majko, iako si nas prva napustila ti, iznenada i bez najave, znao sam da te neće pustiti da odeš sama. Ipak, predugo su vam duše bile vezane na ovom svetu da bi dozvolio da tu poslednju šetnju odšetaš sama. Kako ste se i pre 50 godina zakleli na ljubav i da ćete biti zajedno dok vas smrt ne rastavi, vi ste ovaj put pobijedili i samu smrt. Odlučili ste da i u večnosti ostanete zagrljeni - napisao je između ostalog Sergej na svom profilu na Instagramu u momentu kada mu je dušu razarala stravična bol.

Otada Sergej se nije pojavljivao u javnosti, niti se oglašavao na društvenim mrežama. Iako su brojni mediji pokušavali da dođu do njega, pevač je ostao neodstupan za bilo kakav komentar. Snagu u najtežim danima života svakao su mu supruga Kristina i ćerke Lola i Mila. Ipak, svestan da je javna ličnost i da brojni fanovi i te kako žele da čuju kako je, pevač je prekinuo bolnu tišinu i oglasio se na svom profilu na Fejsbuku.

- Dragi moji, prošlo je 40 dana od iznenadnog odlaska mojih roditelja. Praznina je velika, bol i gubitak prevelik i pretežak, ali život mora teći dalje. Hvala svima na rečima utehe, suosećanju i molitvama kojima ste bili uz nas. Beskrajno zahvalan. Vaš Sergej - napisao je pevač, a u komentarima su mu podršku pružile brojne kolege, kao i prijatelji i armija fanova.