Marko Đoković o velikim životnim bitkama: Mnogo sam patio, bio sam opsednut Novakovim uspehom

Marko Đoković, brat najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, otvorio je dušu i u velikom intervjuu za španski "El Mundo" ispričao koliko je emotivno podnosio Novakov uspeh. Marko je naveo da ga je veoma bolelo to što je stalno bio u Novakovoj senci.

- Mnogo sam patio jer sam svu svoju sreću zasnivao na snu o postizanju uspeha na terenu, a on nije došao. Kao da to nije bilo dovoljno, imao sam sa sobom osobu koja ga je postigla, mog brata Novaka i bio sam opsednut postizanjem istog. Međutim, rezultati nisu dolazili i osećao sam se svakodnevno nesrećnijim. Možete reći da sam se bukvalno izgubio - iskren je dvadesetdevetogodišnji Marko.

Mlađi brat srpskog asa priznaje da je nekada teško biti pored nekoga ko je toliko uspešan.

- Nisam mogao da izdržim to više. Bio sam u vrlo lošem stanju, a nisam dozvoljavao sebi da to i ispoljim, jer nisam želeo da drugi misle da sam tako slab. To je, nažalost, veoma uobičajeno. Mnogi ljudi koji pate emotivno to i kriju jer se stide toga. Trudio sam se da sakrijem svoja osećanja dok nisam stigao na teren. Sav bol i bes koji su bili unutra na terenu nisu mogli da se sakriju. Ono što ste u životu - to se vidi na teniskom terenu - iskreno je ispričao Marko Đoković koji je sa osmehom priznao da je sve pomenute probleme prevazišao.

Marko godinama živi u Španiji gde sa čuvenim Pepeom Imazom radi na teniskoj akademiji u Marbelji. Đoković ne krije da mu je španski stručnjak pomogao da pronađe unutrašnji mir.

- Neki možda neće shvatiti Pepeov rad u pravoj meri, ali uveravam vas da je moje iskustvo sa njim spektakularno. Ono što se dešava je da se tračevi mnogo prodaju. Kako sam iskusio ovakvu situaciju sa Novakom, Pepeom ili svojom porodicom, odlučio sam da ne čitam te stvari, ali i da nikoga ne tužim zato što ih objavljuje.

Uprkos činjenici da je konačno uspeo da se oseća dobro na terenu, Marko Đoković više ne razmišlja o profesionalnom takmičenju:

- Ono što me zaista raduje je rad sa decom na Akademiji Puente Romano, imamo 150 učenika! Pored toga, pokrenuli smo dobrotvornu školu u kojoj se porodice sa ograničenim resursima, očevi, majke i deca okupljaju kako bi igrali tenis i podelili svoja iskustva sa Pepeom. To je super uzbudljivo! - rekao je Marko na kraju svoje ispovesti.