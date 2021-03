Jelena Jevremović kroz suze: Bila sam gruba, taj poslednji telefonski razgovor nikada neću zaboraviti

Ispovest Jelene Jevremović pokrenula je lavinu emocija, a suze su lile niz njeno lice

Prošle su četiri godine otkako nas je u 75. godini od posledica moždanog udara napustio pevač Miki Jevremović. Za sobom je ostavio svoju decu koja svakog dana pokušavaju da čuvaju od zaborava uspomene na oca. Pevačici Jeleni Jevremović još je žao što njihov poslednji telefonski razgovor nije bio prijatniji i duže trajao.

‒ Ja sam bila njegov ćerak anđelak. Ali dobro, šta da se radi, prošle su četiri godine, guramo dalje kako znamo i umemo. Imam svoju decu, hvala Bogu, imam na koga da usmerim energiju i pažnju ‒ rekla je na početku emotivne ispovesti za “Exkluziv” Jelena, koja ni četiri godine kasnije ne može da zaboravi telefonski razgovor sa ocem, kada je njegov glas čula poslednji put.

‒ Taj poslednji razgovor bio je tako kratak. Pozvao me je dok sam spremala ručak i ja sam bila tako nekako gruba, nervozno sam mu rekla “šta me zivkaš sto puta” i da ću ga pozvati kasnije. Ali, nažalost, kasnije je bilo prekasno. On kao da je sve predosetio. Tog dana kada me je pozvao i kada je doživeo moždani udar pozvao je i moja dva brata da se i sa njima čuje ‒ kroz suze je ispričala Jelena i nekoliko puta ponovila da joj je zbog svega toga neizmerno žao.

‒ Nikada neću zaboraviti kada je primljen u bolnicu, svi smo bili uz njega, i moja braća i moj stric. Naš poslednji susret u snovima stalno iznova oživljavam. Svi smo stajali u hodniku ispred njegove sobe, on je ležao u krevetu i samo je u jednom momentu podigao onu ruku koju je mogao i mahnuo mi. Ja sam ronila suze, nisam mogla da se saberem. Posle toga je pao u komu i više se nije probudio. I dan-danas kada zažmurim, setim se te njegove leve ruke kojom mi je mahnuo ‒ drhtavim glasom ispričala je Jelena koja, uprkos svemu, zna da je njen otac i dalje čuva gde god da je i zato se trudi da uvek ima osmeh na licu i radost koju nosi u srcu.