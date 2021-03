Tamara Kalinić prvi put o ljubavi: Moj dečko je najneverovatnije biće na svetu

Dečko Tamare Kalinić je i dalje nepoznat javnosti, ali naša najpoznatija influenserka ne krije da je u srećnoj vezi duže vreme. Zbog ljubavi se preselila u Pariz, gde kako i sama kaže cveta na svim poljima.

Naša najpoznatija blogerka, i jedna od najpoznatijih na svetu, farmaciju je zamenila vlogovima, kamerom i influenserskim životom. U početku su joj mnogi zamerali zašto siguran posao ostavlja zbog nečega u šta je samo ona verovala, ali evo nekoliko godina kasnije, slobodno može da kaže da je bila u pravu za svaku svoju odluku.

Mnoge devojke u Srbiji bi da žive njen život. Ona je među prvima shvatila moć društvenih mreža i poslednjih nekoliko godina od svojih postova zarađuje milione. Rado je viđena na modnim revijama, a poznati kreatori za nju imaju samo reči hvale.



Tamaru samo na Instagramu prati oko milion ljudi, ali ovo nije bio njen san kao devojčice. Po vokaciji, Tamara je farmaceut i nakon školovanja počela je da radi u apoteci. Svaku pauzu za ručak koristila je da bude na kompjuteru, okači po koji post i vrati se poslu. Prijateljima je to bilo zabavno, roditelji su mislili da je to prolazni hobi, a onda je ona počela ozbiljno da zarađuje od bloga i napustila apoteku. Danas živi u Parizu, u koji se preselila iz Londona zbog ljubavi, ali je vrlo često na različitim krajevima sveta pa su kofer i avion njeni stalni pratioci.

Tamara se 2019. godine našla i na „Tajmsovoj“ listi „100 najboljih influensera". Dok je odgovarala na pitanja svojih pratilaca, želela je konačno da stavi tačku na sve priče o tome da li su joj roditelji pomogli da ostvari uspešnu karijeru. Otkrila je da joj ljudi stalno spočitavaju to što su joj roditelji imućni, iako je ona izgradila karijeru od svog novca.

- Kada sam počela da se bavim ovim poslom, roditelji mi nisu pomagali finansijski. Kada sam prvi put otvorila blog, uložila sam svega 10 dolara i kupila domen sajta. Sestra je kupila kameru i slikala me. To je sve što ti je potrebno za ovaj posao. U to vreme sam radila kao farmaceut i trošila celu svoju platu na avio-karte i putovanja na modne revije. Obično sam spavala kod drugarice na putovanjima i radila dan i noć dok nisam na kraju mogla da dam otkaz i posvetim se potpuno blogovanju - istakla je Tamara na svom profilu na "Instagramu" te dodala da joj pojedini stalno spočitavaju što potiče iz imućne porodice - i dodala:

- Moji roditelji su imali prvu privatnu bolnicu u Jugoslaviji, tako da je istina da sam se rodila u bogatstvu. Ali su onda izgubili sve tokom rata i počeli iznova da rade i grade novo. Tako da me nije sramota što potičem iz bogate porodice, već sam jako zahvalna svojim roditeljima koji su mi plaćali školovanje u inostranstvu. Otkad sam napunila 18, moji roditelji su mi jedino plaćali školarinu i ništa više. Kada sam napunila 21. godinu nisam uzela od njih nijedan evro. Sada im ja kupujem poklone i činim sve da ih razmazim. Ali ljudi stalno traže razlog da vas omalovaže, iako to što govore nije ni blizu istine - rekla je Tamara koja je prvi put otkrila da je zaljubljena:

Dečko Tamare Kalinić joj je vratio osmeh na lice

- Moj dečko je najneverovatnije ljudsko biće koje sam ikada srela. Ljubazan, pun ljubavi, uvek misli na mene, lojalan, zabavan, pristojan, džentlmen, vredan, biznismen. - završila je influenserka.