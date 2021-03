Voditeljka Bojana Bojović otkriva: Ovaj savet Jovane Joksimović zlata vredi

Bojana Bojović, novo je lice televizije "K1", koje nas od 13. marta, svake subote i nedelje vodi kroz „Uranak“. Iako ima veliko televitijsko iskustvo, Bojana ne krije da joj posao koji voli često zadaje i „muke“ sa kojima se suočava kao TV lice ranoranilac.

- Jedino na šta sam se navikla jeste to da kada alarm zazvoni u pet, ne razmišljam o tome koliko je sati nego kao vojnik ustajem i razmišljam samo o tome kako ću spavati kada se vratim kući. I to traje samo dok se ne obučem, a onda kreće ”jedvačekanje” špice i odbrojavanja poslednjih sekundi do početka programa – iskrena je Bojana.

promo televizija "K1"

Kako kaže, ni ona, a ni Jovana Joksimović i Manja Grčić do sada nisu uz razgovore sa gostima čitale i vesti.

- Do sada to nismo radile i to zahteva ozbiljnu koncentraciju. Nema viška reči, nema vremena za udah ili gutljaj vode. A kada vest stigne u poslednjem trenutku, pa ni ne stignete da je pročitate makar jednom pre nego što to učinite u programu... Pa još se unutar teksta nađe i poneko komplikovano ime nekog stranog političara ili sportiste za kojeg nikad čuli niste - e tad nastaju anegdote i komedija.

Poznata voditeljka otkriva i da su u poslu kojim se bavi zavist i spletke – česti.

- U vremenu i poslu koji radimo mnogo je spoticanja, spletki i zavisti. Ljudi te gledaju kao konkurenciju i čim osete da vrediš to shvate kao pretnju i ne žele te u svojoj blizini. Ja imam tu sreću da Jovana i Manja uvek daju vetar u leđa, pružaju podršku, guraju te i podržavaju čak i kada si gotovo siguran da je to tvoj maksimum i da ne možeš ni više ni bolje. Ne štede se i dele sve što znaju i umeju nesebično, a znaju i umeju mnogo. Od njih sam naučila da nema pritiskanja kočnice. Samo pun gas - iskrena je Bojana Bojović.

promo televizija "K1"

Takve ekipe koja radi jutarnji program na televiziji K1, Bojana kaže da „nema u prodaji“.

- Tanja i Aida su najjači stubovi naše tvrđave zvane ”Uranak”, Sonja drži kormilar u režiji od trenutka kada gledaocima poželimo ”Dobro jutro”, a Manja i Jovana krče put, drže pravac, uklanjaju oblake, štite od vremenskih nepogoda i drže gas, jer njih dve za kočnicu nikad u životu čule nisu – poetski je ekipu opisala Bojana i dodala:

- Naravno, i svi ljudi u režiji i iza kamere, kao i organizatori, realizatori, pa i žene koje su zadužene da nam bude čisto i da uvek imamo spremnu bananu, kafu i vodu ako zatreba, svi oni čine ”Uranak” besprekornim. A da nema frizera, šminkera i stilista, pitanje je da li bismo bile lepe kao što izgledam. Pa vi sad vidite da li mi možemo jedni bez drugih!