Srđan Predojević posle turbulencija: Konačno uživam

Voditelj Srđan Predojević za sobom je ostavio turbulentnu godinu. 2020. godinu svi ćemo pamtiti po epidemiji kovid virusa, po svakodnevnim restriktivnim merama, ,,novoj normalnosti", a voditelju Jutarnjeg programa i po odlasku sa radnog mesta na kojem je radio nešto više od 16 godina.

Antonio Ahel/ATAImages

Nakon skoro pola godine traženja posla, teških trenutaka o kojima je više puta govorio, voditelj Srđan Predojević vratio se nekadašnjoj medijskoj kući u kojoj je radio- televiziji Pink.

Dobio je priliku da se oproba u nečemu potpuno drugačijem od onoga što je do sada i više nego dobro radio. Srđan je postao urednik novog televizijskog kanala ,,Vesti" na kojem svako veče u udarnom terminu vodi istoimenu emisiju koja se bavi svim društveno aktulenim temama.

View this post on Instagram A post shared by SRĐAN PREDOJEVIĆ (@srdjan.predojevic)

Predojević ne krije koliko mu ova promena posle stresnog perioda prija, pa otkriva da na novom radnom mestu uživa više nego ikad.

- Moje jutarnje bdenje trajalo je 18 godina. Suština je, kao i svuda, u dobroj pripremi. Tada realizacija nije teška - ako se izuzme ustajanje u pet sati ujutro i prilagođavanje tom ritmu, koji nije nimalo lak. Sada smo svi u porodici veoma srećni, više ne idemo na spavanje u devet uveče. Deca kao da su otkrila novu dimenziju života u tih sat ili dva kasnijeg odlaska u krevet, a i mi stariji uživamo, pa sada imamo vremena za sve serije, filmove i druženja - sve ono što smo propuštali godinama obuzeti mojim jutrima. Nova promena veoma prija, emisija u večernjem terminu ima i prednosti zbog ogromne gledanosti, a imamo i ceo dan da, naspavani i odmorni, i zanatski pripremimo program kako treba. - kazao je novinar.

Voditelj Srđan Predojević ima još jedno zanimanje

Iako mnogi misle da je njegovo primarno i jedino zanimanje voditeljski posao - nije. Srđan je uspešan pilot, pa neretko kaže da mu se profesije često u potpunosti prepliću.

- Bavim se poslom koji želim i nikad nisam maštao o nekim drugim stvarima. Sebe vidim kao pilota koji trenutno radi u novinarstvu, a kolege vazduhoplovci me vide kao novinara koji u avion ne ulazi bez "gopro" kamere. Ni do danas ne mogu da odlučim šta je moj pravi posao jer me oba zanimanja podjednako opsedaju. To su jedine dve stvari o kojima mislim da znam dosta detalja. U ostalo se ne razumem. - bio je iskren Predojević.

U skladnom braku sa suprugom Mirjanom uživa godinama, a njihova srca potpuno su okupirali sin Stefan i ćerka Sofija. Predojević je iskreno podelio i teskobe koje ga prate u vaspitanju pubertetlija.

View this post on Instagram A post shared by SRĐAN PREDOJEVIĆ (@srdjan.predojevic)

- Važno mi je samo da budu dobri i pošteni ljudi, da znaju šta hoće i da umeju da čuju druge. Ne odustajem dok ih ne naučim da ne mogu da rade baš sve što požele i da sve u životu zavisi od njih samih i njihovih sposobnosti i veština. - kazao je Srđan i dodao:

- Volim da budem u kući s mojima, tu su mi slađe večere nego u bilo kom restoranu. Gde god da idemo nas dvoje, uvek vodimo i decu, tako da njima nije teško da, još od rođenja, u kolima provedu više sati bez ikakvih žalbi. Ne razumem trend da deca ostanu kod kuće kad tata i mama idu na more ili planinu. Za mene bi to bio odmor iz pakla, jer ne bih mogao da uživam ni u čemu znajući da su moja deca u stanu s telefonom u ruci. - zaključio je voditelj Srđan Predojević za magazin ,,Lena".