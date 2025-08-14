Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera bio je klinac s viškom kilograma, danas izgleda bolje nego ikad

Nekada stidljiv dečak s viškom kilograma, danas prava fitnes inspiracija; tako bi se mogla opisati transformacija kroz koju je prošao vanbračni sin Arnolda Švajcenegera, Džozef Baena.

Ovog leta, glumac iz serije FUBAR pokazao je isklesano telo, a fotografije su zapalile Instagram. Instagram/@joebaena

Džozef je u jednom od nedavnih postova iskreno priznao da u srednjoj školi uopšte nije bio sportski tip. Nije prošao audicije za košarkaški i fudbalski tim, jer, kako kaže, „nisam mogao da pratim tempo ostalih“. Sve se promenilo kada je otkrio plivanje, sport koji je potpuno transformisao njegov život.

Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera, Džozef Baena ima 27 godina i danas svoj trening i način života deli sa stotinama hiljada pratilaca na društvenim mrežama, koje inspiriše da se okrenu zdravijem životu.

Ovih dana Baena je na planinarenju s društvom, a fotografije sa odmora oduševile su njegove pratioce.„Hobiji uključuju druge, i nisu ograničeni na: planinarenje, kampovanje i maksimalno uživanje u pogledima“, napisao je ispod objave. Komentari ispod objave su se samo nizali: „Najkul Švarceneger“, „Isti otac, samo mlađi“ i „Kakav vajb!“. Instagram/@joebaena

I njegov brat Kristofer okrenuo se zdravom životu i nedavno je izgubio više od 13 kilograma i otvoreno progovorio o svom putu mršavljenja. „Nije to transformacija koja se desi preko noći. I dalje istrajavam na tom putu”, bio je iskren drugi sin Arnolda Švarcenegera.

Podsetimo, 27-godišnjak je Švarcenegerov sin s Mildred Baenom, kućnom pomoćnicom koja je radila u njegovom porodičnom domu, s kojom je imao aferu dok je bio u braku s Marijom Šrajver.

Sa Marijom se oženio 1986. godine i ima četvoro dece: Ketrin (35), Kristinu (33), Patrika (31) i Kristofera (27), koji je rođen samo pet dana nakon svog polubrata. Marija Šrajver i Švarceneger rastali su se 2011. nakon 25 godina zajedničkog života, ali je zvaničan razvod došao 2021. godine. Samo nedelju dana nakon okončanja brakorazvodne parnice, Arnold Švarceneger je priznao da je dobio sina Džozefa,14 godina ranije.

Ako je sudeći po reakcijama na najnovije fotografije koje je objavio, čini se da Džozef ima sve simpatije javnosti.









