Branka Sovrlić uživa na bazenu porodične vile Mileta Kitića, ovako izgleda dama na pragu osme decenije

Autor: | 09/09/2025

Pevačica Branka Sovrlić iskoristila je sunčan septembarski dan kako bi se opustila na bazenu. Ali taj trenutak nije želela da zadrži samo za sebe, već je fotografije podelila sa publikom koja je prati na društvenim mrežama.

Kada su pratioci videli kako Branka Sovrlić uživa na bazenu i fotografije u kupaćem kostimu, komentari i reakcije fanova usledili su munjevitom brzinom.

Iz Brankine objave vidi se da pevačica uživa u društvu svoje prijateljice i koleginice, pevačice Marte Savić, supruge folk pevača Mileta Kitića

Dok je boravila u luksuznoj vili svojih kolega, Branka je ispijala šampanjac i kupala se u bazenu. A osmeh i dobro raspoloženje otkrili su da pevačica i dalje zrači mladalačkom energijom.

Pročitajte Branka Sovrlić proslavila 68. rođendan, Ana Bekuta najveselija

Branka Sovrlić na bazenu kod Marte pojavila se u dvodelnom kupaćem kostimu, sa širokim šeširom i velikim naočarima za sunce, pokazujući figuru koja mnoge ostavlja bez daha, iako je pevačica na pragu osme decenije. 

Nakon kupanja, podelila je i fotografije u elegantnom čipkanom ogrtaču, koji je dodatno naglasio njen zavodljiv stil koji neguje kroz čitavu karijeru.

Objave su ubrzo preplavili pozitivni komentari, a fanovi su hvalili njen izgled i vitalnost. “Branka, izgledaš neverovatno!”, “Prava dama!”, samo su neki od komplimenata koji su se nizali ispod fotografija na kojima je Branka Sovrlić na bazenu pokazala kako izgleda dama u najboljim godinama.

Instagram/@branka_sovrlic
