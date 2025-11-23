Sad i zvanično: Ovo je najbolji ženski parfem ikada, skoro svaka žena ga ima

Kada biste dame širom sveta a i u našoj zemlji pitali koji je to najbolji ženski parfem ikada, sigurni smo da bi bile saglasne u jednom koje već godinama preporučuju jedne drugima, nose i iznova mu se vraćaju.

Upravo taj parfem je onaj koji je nedavno proglašen najboljim ženskim parfemom svih vremena. Slutite li koji je u pitanju? Unsplash

Čim je objavljeno da je YSL Black Opium poneo titulu najomiljenijeg i najuticajnijeg mirisa, društvene mreže u Srbiji su eksplodirale. Komentari, preporuke, snimci otpakivanja - sve ukazuje na jedno: Srpkinje ga obožavaju i tvrde da ostavlja utisak koji se pamti.

Prestižni modni magazin Marie Claire posvetio je mesece analize, ispitivanja i rangiranja ženskih parfema iz celog sveta. Njihov tim je:

prskao svaki parfem u različitim intervalima

testirao difuziju i trajanje mirisa

analizirao konkretne note

isprobavao parfeme u stvarnim društvenim situacijama

Rezultat tako rigoroznog procesa? Black Opium se izdvojio kao miris koji jednako dobro reaguje i u toplim i u hladnim prostorijama, i na ženama koje nose minimalizam i na onima koje biraju jake, senzualne tonove.

I zato je poneo titulu najboljeg ženskog parfema ikada. Ono što ga čini posebnim jeste njegova moćna kontrastna kompozicija. Parfem otvara:

smeli akord crne kafe - prepoznatljiv, jak, energičan

cvet narandže u srcu - daje mu blagu ženstvenu nežnost

pačuli i kedrovina u osnovi - pružaju dubinu, trajnost i karakter

Na sve to dolazi vanila, koja donosi toplinu i senzualnost. Upravo ova kombinacija daje parfemu onu dimenziju zbog koje žene kažu da ostavlja neodoljiv trag. Parfem je istovremeno drzak i sofisticiran, jak ali nosiv, glamurozan a opet svakodnevan. To je razlog što privlači žene svih generacija i stilova.

Black Opium dolazi u prepoznatljivoj, tamnoj, svetlucavoj bočici koja izgleda kao mali komad večernjeg nakita. Inspirisana je legendarnim mirisom Opium koji je kreirao Iv Sen Loran još 1977. godine, a ovaj savremeni “crni opijum” zamišljen je kao moderna, urbana verzija tog kultnog klasika.

Na mirisu su radila čak četvorica renomiranih parfemskih umetnika:

Natali Lorson

Mari Salamanj

Olivije Kresp

Honorin Blank

Njihova vizija rezultirala je mirisom koji već sada ima status parfema koji izdržava test vremena. Da bi efekat mirisa bio maksimalan, preporučuje se nanošenje na:

zglobove - prvo blago utapkavanje

vrat

grudi

Na ovim tačkama se parfem najlepše razvija jer ga telo prirodno zagreva, pa se njegov trag pojačava kako dan odmiče. Ovaj način nanošenja pruža prepoznatljivu, zavodljivu auru koja traje i tokom dana i tokom večeri.

Pobednička titula Black Opiuma ne znači samo da je ovaj parfem osvojio testere. Ona potvrđuje da su žene širom sveta, uključujući i Srpkinje, u njemu prepoznale miris koji je istovremeno moderan, zavodljiv i autentičan. Ovaj uspeh može biti i inspiracija onima koje žele da otkriju nešto novo u svetu parfema, ali i onima koje traže mirisni potpis - onaj koji ostaje upamćen.





