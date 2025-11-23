Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sad i zvanično: Ovo je najbolji ženski parfem ikada, skoro svaka žena ga ima

Autor: | 23/11/2025

0

Kada biste dame širom sveta a i u našoj zemlji pitali koji je to najbolji ženski parfem ikada, sigurni smo da bi bile saglasne u jednom koje već godinama preporučuju jedne drugima, nose i iznova mu se vraćaju.

Upravo taj parfem je onaj koji je nedavno proglašen najboljim ženskim parfemom svih vremena. Slutite li koji je u pitanju? 

Unsplash

 

Čim je objavljeno da je YSL Black Opium poneo titulu najomiljenijeg i najuticajnijeg mirisa, društvene mreže u Srbiji su eksplodirale. Komentari, preporuke, snimci otpakivanja - sve ukazuje na jedno: Srpkinje ga obožavaju i tvrde da ostavlja utisak koji se pamti.

Prestižni modni magazin Marie Claire posvetio je mesece analize, ispitivanja i rangiranja ženskih parfema iz celog sveta. Njihov tim je:

  • prskao svaki parfem u različitim intervalima
  • testirao difuziju i trajanje mirisa
  • analizirao konkretne note
  • isprobavao parfeme u stvarnim društvenim situacijama

Rezultat tako rigoroznog procesa? Black Opium se izdvojio kao miris koji jednako dobro reaguje i u toplim i u hladnim prostorijama, i na ženama koje nose minimalizam i na onima koje biraju jake, senzualne tonove.

I zato je poneo titulu najboljeg ženskog parfema ikada. Ono što ga čini posebnim jeste njegova moćna kontrastna kompozicija. Parfem otvara:

  • smeli akord crne kafe - prepoznatljiv, jak, energičan
  • cvet narandže u srcu - daje mu blagu ženstvenu nežnost
  • pačuli i kedrovina u osnovi - pružaju dubinu, trajnost i karakter

Na sve to dolazi vanila, koja donosi toplinu i senzualnost. Upravo ova kombinacija daje parfemu onu dimenziju zbog koje žene kažu da ostavlja neodoljiv trag. Parfem je istovremeno drzak i sofisticiran, jak ali nosiv, glamurozan a opet svakodnevan. To je razlog što privlači žene svih generacija i stilova.

Black Opium dolazi u prepoznatljivoj, tamnoj, svetlucavoj bočici koja izgleda kao mali komad večernjeg nakita. Inspirisana je legendarnim mirisom Opium koji je kreirao Iv Sen Loran još 1977. godine, a ovaj savremeni “crni opijum” zamišljen je kao moderna, urbana verzija tog kultnog klasika.

Na mirisu su radila čak četvorica renomiranih parfemskih umetnika:

  • Natali Lorson
  • Mari Salamanj
  • Olivije Kresp
  • Honorin Blank

Njihova vizija rezultirala je mirisom koji već sada ima status parfema koji izdržava test vremena. Da bi efekat mirisa bio maksimalan, preporučuje se nanošenje na:

  • zglobove - prvo blago utapkavanje
  • vrat
  • grudi

Na ovim tačkama se parfem najlepše razvija jer ga telo prirodno zagreva, pa se njegov trag pojačava kako dan odmiče. Ovaj način nanošenja pruža prepoznatljivu, zavodljivu auru koja traje i tokom dana i tokom večeri.

Pobednička titula Black Opiuma ne znači samo da je ovaj parfem osvojio testere. Ona potvrđuje da su žene širom sveta, uključujući i Srpkinje, u njemu prepoznale miris koji je istovremeno moderan, zavodljiv i autentičan. Ovaj uspeh može biti i inspiracija onima koje žele da otkriju nešto novo u svetu parfema, ali i onima koje traže mirisni potpis - onaj koji ostaje upamćen.

Tamara Roksandić Unsplash
