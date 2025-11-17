Bojana Lazić za HELLO!: Volim jake parfeme, i ženske i muške, imam dva favorita

Omiljeni parfem Bojane Lazić miriše na čistoću
Bojana Lazić, koju smo navikli da gledamo u emisiji "Vikend specijal", od početka muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" svake subote "gostuje" u brojnim domovima.
- Lepo sam se uklopila, a reakcije su fantastične. Moram priznati da prvi put nisam imala nijedan loš komentar. Baš sam zadovoljna – kaže atraktivna voditeljka, a na pitanje da li prati šta radi "konkurencija" odgovara:
- Ne pratim, najiskrenije. Tek ponekad “bacim oko”, ako ima prostora. Fokusirana sam na “Pinkove zvezde” koje gledam na televiziji kao da nisam bila na snimanju. Pratim od početka do kraja i analiziram svaki momenat.
Atraktivna voditeljka koja će iduće godine proslaviti jubilarni 40. rođendan, priznaje da nema strah od godina.
- Činjenica je da vreme prolazi, ali ja živim u skladu sa sobom, imam svoj mir i tačno znam šta želim, a šta ne. Moram priznati da takav način rezonovanja nisam imala kad sam bila mlađa. Jedva čekam da proslavim jubilej i da slavim život, jer najbolje tek dolazi.
Bojana Lazić ističe da se najlepše oseća u svojoj koži, ali da joj fizički izgled nije na prvom mestu.
- Vodim računa o sebi kao i svaka druga žena, nekada čak i manje jer ne mogu da postignem od silnih obaveza. Možda je i dobro za moj posao što niko nije ravnodušan, šta god ko mislio. U svakom slučaju, potrebno je iskustvo, vreme i rad na sebi, pa i spremnost da čovek uči iz životnih lekcija. Sve je to proces. Ja se trenutno, zaista, najlepše osećam u svojoj koži.
Za HELLO! je otkrila i svoj omiljeni parfem.
- Volim jake i ženske i muške parfeme, one koji mirišu na čistoću, a istovremeno u i osvežavajući. Imam nekoliko starih, dobrih parfema, ali rado eksperimentišem i sa novim mirisima. U poslednje vreme obožavam Tom Ford Jasmin rouge, a kad je reč o muškim parfemima zauvek omiljeni mi je Louis Vuitton Ombre nomade.
