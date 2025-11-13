Žene su poludele za preskupim parfemom, Zara ima odličan duplikat: Uštedećete novac, mirisaćete isto

Zarin parfem koji svi obožavaju

Koliko samo iscrpno često ume da bude traženje novog mirisa kojim ćete očarati svakog? Osim što troši vreme, neretko nam isprazni i novčanik. Dugo već znamo da se sjajne mirisne opcije kriju i na rafovima high street brendova, a prednjače Zara i Mango.

Ovoga puta nas je zainteresovala nova Zarina kolekcija parfema u kojoj smo otkrili duplikat jednog od najpopularnijih, ali daleko skupljih mirisa.

Ako pratite parfemski svet, verovatno ste čuli za Kayali, brend koji vodi Mona Katan, sestra slavne Hude Katan, šminkerke i osnivačice istoimenog brenda. Iako postoji tek sedam godina, Kayali je postao sinonim za parfemske hitove, naročito na TikToku.

Njihov Yum Boujee Marshmallow lansiran prošle godine, postao je instant klasik među ljubiteljima gurmanskih i slatkih mirisa – kombinacija frezije, limuna, jabuke, sleza, jagode, kokosa, šlaga, šećera, vanile, mošusa, maline i ambroksana jednostavno je osvojila parfemski svet.

A sada dobra vest za sve koji vole slatke mirise: Zara Sugar Foam stiže kao high street alternativa. Novi Zarini parfem spaja note frezije, sleza i ružičastog šećera – praktično iste koje krase Kayali Yum Boujee Marshmallow.

Razlika u ceni? Kayali verzija košta oko 120 evra, dok je Zara Sugar Foam 100 ml dostupna za samo 17,95 evra. Toliko slatko, a daleko pristupačnije – savršen izbor za sve koji žele luksuzni miris bez razbijanja budžeta.





