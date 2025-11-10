Amal Kluni ne menja parfem već 12 godina, nosila ga je i na venčanju

Više od deceniju Amal Kluni verna je svom omiljenom parfemu. Punih 12 godina supruga holivudskog glumca miriše na raskošnu cvetnu kompoziciju, koju je izabrala i za venčanje sa Džordžom Klunijem. Kejt Midlton je, recimo, na svom venčanju imala “Illuminum”, pristupačan svakoj dami zahvaljujući popularnoj ceni od osamdeset evra, a i Amal Kluni je nosila nešto specijalno. Nešto plavo...

Upravo tako se zove mirisna nota koju je 2013. lansirala kuća “Oscar de la Renta”. Godinu dana kasnije zanosna pravnica stala je na ludi kamen sa Džordžom Klunijem i očarala svet u bajkovitoj venčanici sa potpisom istog kreatora. Sva je bila u Oskaru de la Renti.

“Something old, something new, something borrowed, something blue...”, glasi tradicionalna i svima dobro poznata rima koja opisuje šta bi mlada trebalo da ima na sebi za sreću. Amal je imala “Something Blue” i u formi mirisa. Cvetna rapsodija kreirana je upravo za takve prilike. Stvorili su je nosevi iskusnih parfimera, Frenka Voelkla i En Gotlib. Osvežavajuće, romantično, citrusno, uz blagi dodatak začina i umerenu auru.

Gornje note kompozicije čine mandarina, neroli, bergamot i cvet lipe, dok su u srcu nežni đurđevak, madagaskarski jasmin, narcis i liči. Osnova sadrži burbon-vanilu, senzualni mošus, puderasti kašmir i sivi amber. Može se nositi i preko dana i u večernjim satima.

Maštovita je i bočica, oko čijeg je "vrata" postavljen prsten koji simbolizuje čin venčanja.






