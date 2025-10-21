Dragana Katić se podvrgla tretmanu podmlađivanja, ovako sada izgleda

Dragana Katić 2. avgusta prelepom žurkom iznenađenja, koju su organizovali njeni sinovi Boban i Bojan, obeležila je svoj jubilarni 60. rođendan. Harizmatična voditeljka, koja je mnogim damama uzor u pogledu izgleda, oblačenja i ponašanja, otkrila je da vitku liniju održava dugim šetnjama, a iznela je i svoj stav o estetskim intervencijama.

- Suočavanje s godinama nije uvek prijatna stvar, ali “pregrmi se” (smeh). U dobi u kojoj sam ja sada čovek može sebi dozvoliti slobodu da se druži s kim želi, da kaže “ne” ili “ne mogu”, kad treba i “neću”. Polako postaješ gospodar svog vremena. Imaš znanje i iskustvo, svestan si prolaznosti i ceniš svaki trenutak. U životu se mnogo toga zaboravi: i šta si kupio, i šta si jeo, ostaju sećanja na neke lepe događaje provedene s dragim ljudima. To sam i svoju decu učila. Zato su i odlučili da njihov rođendanski poklon bude upravo slavlje i zajedničko vreme - rekla je Dragana u Intervju za HELLO!.

Na konstataciju da je mnogim damama primer besprekornog izgleda, Dragana je rekla:

– Hvala ako jesam. Vodim računa o sebi i svom zdravlju. Dijete ne držim, ali sam fizički aktivna i to se odražava i na kilažu. Posle korone sam proredila odlazak u teretanu, ali sam primetila da mi brzo hodanje pomaže da budem u dobroj fizičkoj, pa i mentalnoj kondiciji.

Gde je crta koja se ne prelazi kada je reč o estetskoj medicini?

– Uradila sam dve intervencije o kojima sam javno govorila, iz prostog razloga što sam želela da svoja iskustva prenesem ženama koje su u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bila. Inače, užasava me što se sve mlađe devojke podvrgavaju apsolutno nepotrebnim zahvatima i time kvare svoju prirodnost. Ne može se mladost podmladiti. Što se mene tiče, sigurno ću u nekom narednom periodu uraditi fejslifting, videću koliko dugo mogu ovako da se “šlepam” (smeh). Ako bi mi lekar rekao da intervencija na bilo koji način može ugroziti moj izgled ili zdravlje, odustala bih bez razmišljanja. Važno mi je da sam zdrava, da još dugo mogu samostalno da funkcionišem i budem sa svojom decom - rekla je Dragana koja je ovih dana otkrila i da se podvrgla tretmanu podmlađivanja ruku.

Privatna Arhiva

- Treba biti realan kada su godine u pitanju, a ne gledati kroz ružičaste naočare. Od samog početka bavljenja javnim poslom bitno mi je bilo da budem negovana, pismena i da imam svoj stav. 60 godina nije mala cifra, ali mogu zato da sumiram mnoge stvari koje su mi se desile i ne krijem godine. Upravo godine kod žena se najviše vide na vratu i rukama. Ja podmlađujem i negujem kožu na rukama iako još nemam pege i tako sprečavam da se pojave. Mnogo treba da se radi na sebi da bi se izgledalo dobro - otkrila je sada Dragana Katić iz salona u kom radi podmlađivanje ruku. Privatna Arhiva





