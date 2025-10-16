Nova era luksuza: Kérastase predstavlja svoj prvi profesionalni parfem za kosu

U vremenu kada je individualna lepota umetnost, a personalizovani mirisi predstavljaju neizostavni deo samopouzdanja, Kérastase, globalni vodeći luksuzni brend za negu kose, ponosno predstavlja svoju najnoviju inovaciju – prvi profesionalni parfem za kosu, u okviru linije Gloss Absolu. Ovaj proizvod donosi novu dimenziju olfaktornog iskustva i nege, obogaćujući kosu ne samo „mirisom visoke mode“, već i neodoljivom mekoćom. Aleksandra Vučković

Kérastase: Luksuzno iskustvo koje je više od nege kose

Od 1964. godine, Kérastase je predvodnik u svetu luksuzne profesionalne nege kose, kreirajući proizvode koji spajaju najnapredniju nauku sa najekskluzivnijim sastojcima. Svaka formula je rezultat opsežnih istraživanja, dizajnirana tako da odgovori na personalizovane potrebe kose. Sa Gloss Absolu parfemom, Kérastase još jednom pomera granice beauty industrije, lansirajući proizvod koji nije samo dodatak, već esencijalni korak u ritualu potpunog ugođaja.

Ne samo da na kosi ostavlja osvežavajući i prefinjeni miris koji traje celog dana, već joj pruža i dodatnu mekoću i negu. Pogodan je za sve tipove kose i debljine vlasi, kao i za bojenu ili posvetljenu kosu, na kojima ne pravi razliku u koloraciji. Za optimalne rezultate, način primene je poprskati parfem 2-3 puta na suvu kosu, držeći bočicu na udaljenosti od 3-5 cm, ili poprskati parfem na dlanove, i naneti parfem rukom na dužine kose. Može se nanositi svakodnevno, kako na suvu tako i na mokru kosu. Parfem je izuzetno lagan i ne opterećuje kosu, niti ostavlja masne tragove. Može se koristiti svakodnevno za osvežavanje mirisa kose ili kao završni dodir za posebne prilike. Samo nekoliko prskanja je dovoljno da obavijete kosu velom prefinjenog mirisa i osetite razliku – kosa koja ne samo da izgleda, već ostavlja i nezaboravan miris gde god da krenete. Aleksandra Vučković

Olfaktorna simfonija Gloss Absolu Parfema: sunćana polja Toskane

Inspirisan osunčanim terasama toskanskih Chianti brda, gde se vazduh ispunjava živopisnim citrusima i plemenitim drvetom, ovaj parfem otkriva pravu harmoniju prirode i elegancije.



Iskričava svežina limuna i bergamota, toplina kardamoma i nežni cvetni akcenti susreću se u profinjenoj kompoziciji, obavijenoj vanilom, sandalovinom i ambroksom – za miris koji osvaja na prvi dodir.

Jedinstvena kombinacija tehničkog znanja Loïc Bisceglie-a, stručnjaka koji se bavi proizvodnjom parfema proizvode za negu kose i umeća Fabrice Pellegrin-a koji je kroz prizmu luksuznih mirisa uneo svoju viziju, kroz sofisticiran potpis - kao rezultat daju novi luksuzni miris koji se ogleda unikatnošću, jasnoćom i efikasnošću. Kreatori ovaj miris opisuju kao „miris visoke mode koji će vam podići samopouzdanje, sa neočekivanom mešavinom ekskluzivnih citrusa i hiperluksuznim cvetnim potpisom“.

Kao gornja nota ističe se moderna citrusna nota, koja ističe blistavost limuna, obogaćena bergamotom u suptilnim dodirom kardamoma. Savršeno uravnotežena sa cvetnim dodacima jasmina, irisa, frezije, narandžinog cveta i zelenog čaja, razvija se do donjih nota kojima dominiraju sandalovina i vanila. Aleksandra Vučković

Prvi profesionalni parfem za kosu u Beogradu okupio kreatore modnih i beauty trendova

U unikatnom prostoru Akademije L'Oreal Srbija, predstavljen je revolucionarni proizvod na tržištu, uz prisustvo više od 60 predstavnika vodećih medija, najuticajnijih influensera i istaknutih frizera koji sarađuju sa brendom. Uz prisustvo stručnjaka za lepotu i trendsetera, događaj je bio inspirisanih „tihim luksuzom“, inovacijama i nezaboravnim mirisom. Gosti su imali priliku da među prvima osete miris Gloss Absolu Parfema, uživajući u senzornom putovanju i iskustvu prožetim edukacijom o luksuznim mirisnim notama.

K- SCAN: Predvidite budućnost vaše kose

Prisutni gosti imali su priliku među prvima da isprobaju i novo tehnološko dostignuće brenda Kérastase, K SCAN kameru za dijagnostiku kose. Aplikacija K SCAN kreirana zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, omogućava dijagnostikovanje stanja skalpa i kose, i predviđanje faktora rizika za iste, što predstavlja revolucionarnu mogućnost za saznavanje budućeg stanja kose i prevenciju u cilju održavanja kose zdravog izgleda. Usluga K SCAN dijagnostike dostupna je u salonima koji sarađuju sa brendom Kérastase.

Proizvodi brenda dostupni su u u salonima i na online stranicama salona koji sarađuju sa brendom Kérastase. Aleksandra Vučković





