Maja Nikolić na pragu 50. godine starim dobrim trikom skinula 10 godina sa lica

Voditeljka Maja Nikolić je rado viđeno lice gotovo na svakoj televiziji na kojoj je radila. Njen, šarm, prirodna lepota i elokventni razgovori sa sagovornicima godinama ostavljaju publiku bez daha.
Jedan poslovni put odveo je i do ljubavi njenog života. Davne 1998. godine u Atini, upoznala je Aleksandra Saleta Nikolića i od tada su nerazdvojni. U slobodno vreme voditeljka trenira, odlazi na kozmetičke tretmane i obožava da čita knjige.
Pročitajte Tako mlada, a veoma uspešna - Najstarija ćerka Maje Nikolić preslikana mama
Neretko nas na popularnoj društvenoj mreži Instagram obraduje fotografijama iz njene svakodnevnice na kojima imamo prilike da vidimo kako se voditeljka oblači van kamera, ali i šta je sve radila na sebi. Nedavno se odlučila na malu promenu, pa je tako otišla kod firzera i pribegla dobrom starom tirku koji podmlađuje. Stepenastoj frizuru sa razdeljkom na stranu, dobro proveren recept za mladolikost u četrdesetim, a voditeljka čini se izgleda nikad bolje.
