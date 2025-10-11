Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Maja Nikolić na pragu 50. godine starim dobrim trikom skinula 10 godina sa lica

Maja Nikolić na pragu 50. godine starim dobrim trikom skinula 10 godina sa lica

Autor: | 11/10/2025

0

Voditeljka Maja Nikolić je rado viđeno lice gotovo na svakoj televiziji na kojoj je radila. Njen, šarm, prirodna lepota i elokventni razgovori sa sagovornicima godinama ostavljaju publiku bez daha.

instagram/ majanikolicmaja

 

Jedan poslovni put odveo je i do ljubavi njenog života. Davne 1998. godine u Atini, upoznala je Aleksandra Saleta Nikolića i od tada su nerazdvojni. U slobodno vreme voditeljka  trenira, odlazi na kozmetičke tretmane i obožava da čita knjige.

Pročitajte Tako mlada, a veoma uspešna - Najstarija ćerka Maje Nikolić preslikana mama

Neretko nas na popularnoj društvenoj mreži Instagram obraduje fotografijama iz njene svakodnevnice na kojima imamo prilike da vidimo kako se voditeljka oblači van kamera, ali i šta je sve radila na sebi. Nedavno se odlučila na malu promenu, pa je tako otišla kod firzera i pribegla dobrom starom tirku koji podmlađuje. Stepenastoj frizuru sa razdeljkom na stranu, dobro proveren recept za mladolikost u četrdesetim, a voditeljka čini se izgleda nikad bolje.

Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATAImages

Slične Vesti

Tagovi: Frizura Maje Nikolić Maja Nikolić frizura kosa maje nikolić

Pročitajte još

Najnovije vesti