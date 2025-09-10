Ovo je omiljeni parfem Ive Štrljić, miriše na nešto što svi obožavamo

Dobra frizura, vitka linija i moćan parfem jednako je žena koja osvaja na svakom koraku. Upravo tom devizom vodi se i naša glumica Iva Štrljić, koja kada ništa ne prepušta slučaju, posebno kada je lepota u pitanju.

Voli da pešači, redovno vežba, zdravo se hrani, toliko da kolač nije pojela skoro punih 20 godina. Ali kada su kolači u pitanju, jednom ne može da odoli - njihovom mirisu. Miša Obradović

Pre nekoliko godina Iva je priznala da se na listi njenih omiljenih parfema nalaze Vera Vong „Princes“, „Euforia“ i „Choco Lovers“ upravo jer mirišu na čokoladu.

- Volim kada podsećam na poslastičarnicu - šaljivo je tada rekla Iva Štrljić za Lepotu i zdravlje. A sada je ekskluzivno za hellomagazin.rs priznala i koji joj je trenutno omiljeni parfem.

- Moj omiljeni parfem je "Kayali" vanila burbon. Očarana sam njime zato što je meni kod parfema najvažnije da deluje "jestivo", da ima šmek vanile i čokolade. Da kada prođete ulicom zamirišete na kolače. Uvek tako biram parfeme. Ne volim opore niti cvetne. Samo ove sa šmekom slatkiša - iskreno je priznala Iva.









