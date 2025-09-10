Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Kosa joj je načisto izgorela od farbanja, sada je zdrava zahvaljujući ovom triku

Kosa joj je načisto izgorela od farbanja, sada je zdrava zahvaljujući ovom triku

Autor: | 10/09/2025

0

Kosa, naročito, ako je farbana zahteva adekvatnu negu. Pakovanja, kreme za kosu ili kapi... Ako ste ikada poželeli da vratite zdravlje svojoj kosi nakon previše farbanja i blajhanja, trik američke influenserke mogao bi biti rešenje koje tražite.

Međutim, veoma često samo jedan loš potez prilikom farbanja može važu kosu u potpunosti uništiti, onda vam je zaista nephodno čudo. Na svu sreću ono postoji, i prirodno je 100%. Prirodna nega kose danas je sve popularnija, jer žene žele sjajnu i jaku kosu bez hemikalija i skupih tretmana.

krakenimages.com/Freepik

 

Američka influenserka Ešli otkrila je svoju rutinu za transformaciju spaljene kose. "Ovako ćete jeftino i preko noći popraviti zdravlje svoje kose" - rekla je u videu na Tik Toku.

Ešli je pokazala da je je kosa bila vrlo tanka, ispucala i suva zbog blajhanja i svakodnevnog feniranja, a sada joj je lepršava, sjajna i gusta. U svemu tome pomoglo joj je samo jedno sredstvo.

Pročitajte Posle farbanja kose uvek uradite ovo, trik čuva boju i sjaj nedeljama

Ešli je otkrila da je jednom nedeljno, uveče pre pranja kose na teme i kosu stavljala ulje ruzmarina. Ona bi ga umasirala na teme, jer tvrdi da to podstiče protok krvi kako bi se stvorile nove folikule kose.

ansiia/Freepik

 

Nakon što je teme natopila uljem, uzela je bocu s raspršivačem vode i navlažila vrhove kose pre nanošenja maske za kosu.

- Bez obzira imate li proređenu, oštećenu ili kosu koja ne raste, kunem se da je ovo rešilo sve moje probleme s kosom - istakla je Ešli i preporučila da kosu ispletete u pletenicu i prespavate s proizvodima preko noći kako biste bili sigurni da ih je upila.

- To je tehnika koja je spasila moju kosu, tako je jeftina i tako se lako pravi - zaključila je Ešli.

 

@ashley.paiige deep oiling saved the health of my hair 🤎 SO much longer and thicker now #oilinghair #dryhair #dryhairtips #dryhairtreatment #deadhair #damagedhair #damagedhairrepair #bleachedhair #hairlossremedy ♬ original sound - ashley paige

 

Sve više devojaka na TikToku potvrđuje da upravo ovaj metod sa uljem ruzmarina daje najbolje rezultate za brži rast i obnovu kose. Ako tražite način da kosa ponovo bude gusta, sjajna i elastična, ovaj trik mogao bi da postane vaša nova beauty rutina.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Shutterstock
Tagovi: nega kose nega oštećene kose od farbanja maska za oštećenu kosu oporavak oštećene kose od farbanja oštećena kosa

Pročitajte još

Najnovije vesti