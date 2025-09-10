Kosa joj je načisto izgorela od farbanja, sada je zdrava zahvaljujući ovom triku

Kosa, naročito, ako je farbana zahteva adekvatnu negu. Pakovanja, kreme za kosu ili kapi... Ako ste ikada poželeli da vratite zdravlje svojoj kosi nakon previše farbanja i blajhanja, trik američke influenserke mogao bi biti rešenje koje tražite.
Međutim, veoma često samo jedan loš potez prilikom farbanja može važu kosu u potpunosti uništiti, onda vam je zaista nephodno čudo. Na svu sreću ono postoji, i prirodno je 100%. Prirodna nega kose danas je sve popularnija, jer žene žele sjajnu i jaku kosu bez hemikalija i skupih tretmana.
Američka influenserka Ešli otkrila je svoju rutinu za transformaciju spaljene kose. "Ovako ćete jeftino i preko noći popraviti zdravlje svoje kose" - rekla je u videu na Tik Toku.
Ešli je pokazala da je je kosa bila vrlo tanka, ispucala i suva zbog blajhanja i svakodnevnog feniranja, a sada joj je lepršava, sjajna i gusta. U svemu tome pomoglo joj je samo jedno sredstvo.
Pročitajte Posle farbanja kose uvek uradite ovo, trik čuva boju i sjaj nedeljama
Ešli je otkrila da je jednom nedeljno, uveče pre pranja kose na teme i kosu stavljala ulje ruzmarina. Ona bi ga umasirala na teme, jer tvrdi da to podstiče protok krvi kako bi se stvorile nove folikule kose.
Nakon što je teme natopila uljem, uzela je bocu s raspršivačem vode i navlažila vrhove kose pre nanošenja maske za kosu.
- Bez obzira imate li proređenu, oštećenu ili kosu koja ne raste, kunem se da je ovo rešilo sve moje probleme s kosom - istakla je Ešli i preporučila da kosu ispletete u pletenicu i prespavate s proizvodima preko noći kako biste bili sigurni da ih je upila.
- To je tehnika koja je spasila moju kosu, tako je jeftina i tako se lako pravi - zaključila je Ešli.
Sve više devojaka na TikToku potvrđuje da upravo ovaj metod sa uljem ruzmarina daje najbolje rezultate za brži rast i obnovu kose. Ako tražite način da kosa ponovo bude gusta, sjajna i elastična, ovaj trik mogao bi da postane vaša nova beauty rutina.
