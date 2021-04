Smatraju je jednom od najlepših srpskih glumica, a ovo je Milica Milša bez šminke (foto)

Lepota Milice Milše - zrelost koja pleni...

Glumicu Milicu Milšu navikli smo da viđamo tip-top doteranu, kako iza, tako i ispred kamere. Uostalom, glavna uloga u „Igri sudbine“, najgledanijoj srpskoj telenoveli svih vremena, od nje to i iziskuje. Kao Ada Kanački, dama iz visokog društva, iz večeri u veče predstavlja nam se u otmenim odevnim kombinacijama, sa besprekornom šminkom i frizurom.

Ipak, poznata glumica ne ustručava se da prikaže javnosti kako izgleda u trenucima opuštanja, sa kosom nemarno skupljenom u punđu i naočarima za vid. S obzirom na to da je ekipa serije trenutno na kolektivnom godišnjem odmoru, pauzu do početka novog kruga snimanja Milica koristi da „odmori lice“ od scenske šminke, ali i relaksira telo na bazenu.

Njena bjuti-tajna je kratka i jasna:

‒ Kad god mogu, ne šminkam se ili se odlučujem za neku diskretnu varijantu. Volim da istaknem oči, a u poslednje vreme sam shvatila da ako stavite malo crvenog karmina, ništa drugo od mejkapa vam nije potrebno.

Glumica, koja će 20. maja napuniti 53 godine, pleni prirodnim i negovanim izgledom, kao na početku karijere. Lepota Milice Milše, slažu se mnogi, nasleđena je od majke Leposave Milanin-Isaković, fatalne Beograđanke svog vremena.

‒ Nisam shvatala koliko sam lepa. Prvo sam teško podnosila znatiželjne poglede i komentare, posle mi je bilo svejedno ‒ ispričala je jednom prilikom gospođa Isaković.

Milica je, reklo bi se, usvojla njen odnos prema fizičkom izgledu.

‒ Lepota je potpuno nebitna kategorija. Površna i precenjena. Ako mi je nešto u životu pomoglo, bila je to ljubaznost, a ne lepota. Kad te neko svrsta u kategoriju „lepih“, mada je to vrlo subjektivno, to te na neki način obavezuje i opterećuje. A ja ne volim ni jedno, ni drugo. Prava spoljašnja lepota je jedino ona koja proizlazi iz unutrašnje lepote. Sve ostalo je samo maska bez sadržaja.