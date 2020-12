Miloš Biković korona virus preležao je odavno, iako se u medijima pre nekoliko dana tek pojavila informacija da je zaražen. Čim je video ove napise, glumac je odlučio i da se oglasi na svom “Tviter” nalogu.

– Žuta štampa piše da sam zaražen. Zastarela informacija Preležao pre sedam dana. Test igm negativan. PCR takođe. Bili su laki simptomi. Od virusa sam malo oglupaveo. Nadam se da je privremeno. I da je od virusa. Ako nije od virusa i ako je od ranije… ipak svima pričam da je od kovida – napisao je Miloš.

Na poziv novinara, Biković se pojavio u nekoliko tv emisija, a gostujući na Tv “Prva” u Jutarnjem programu, priznao je i kako se sada oseća.

– Osećam i dalje zamor, neobičan je virus. Ali nije ostavio neke veće posledice za sada – rekao je naš sjajni glumac, koji je baš u momentu kada je bio bolestan saznao prelepe vesti iz Rusije. Naime, izglasan je za najpopularnijeg glumca u Rusiji, i nagrada je otišla u njegove ruke.

– Meni to govori da je to neki kontakt koji sam ostvario sa ruskom publikom. Nije uvek popularnost merilo kvaliteta. Ali govori o nekom kontaktu s publikom koji je u ovom slučaju očigledno uspešan i nadam se da ću uspeti da to iskoristim. Popularnost nije zanemarljiva, glumac treba da bude popularan. Ali treba da to iskoristi da pošalje neku poruku, da je “prokrijumčari”, da dok je gledaocu zabavno uz to pošalje i neku poruku – iskren je bio glumac.

Miloš već godinama sa velikim uspehom paralelno gradi karijeru u Srbiji i u Rusiji.

– U Rusiji se osećam kao u drugoj kući, ali u Srbiju se vraćam da radim jer me vuče da radim u svojoj zemlji, ja sam ponikao u ovoj kulturi i želim da radim u svojoj zemlji. Inače, iz nekih drugih razloga, pa i finansijskih, nemam potrebe za tim, ja mogu da radim samo u Rusiji jer je veće tržište. Ali želim da radim i u Srbiji – zaključio je Biković.